Diretta Porto-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PORTO (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio Do Dragao, Porto e Roma si affrontano nell'andata dei playoff di Europa League. Entrambe le formazioni hanno conquistato il pass per gli spareggi proprio nell'ultimo incontro della fase campionato, con i lusitani che hanno espugnato il campo del Maccabi Tel Aviv (1-0) mentre i giallorossi hanno battuto all'Olimpico l’Eintracht Francoforte (2-0). I capitolini di Claudio Ranieri stanno vivendo un'ottimo periodo: a parte l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro il Milan (3-1), hanno inanellato una striscia di otto risultati utili consecutivi in campionato (cinque vittorie e tre pareggi). L'ultima sconfitta in Serie A risale infatti al 15 dicembre quando, al Sinigaglia, il Como ebbe la meglio grazie alle reti nel recupero di Gabrielloni e Nico Paz. I portoghesi di Martin Anselmi, invece, sono terzi nel in campionato, a -8 dallo Sporting Lisbona capolista. Tra una settimana esatta, all'Olimpico si disputerà la gara di ritorno che decreterà chi accederà agli ottavi e chi verrà eliminato. Le due squadre si sono già affrontato sei volte in passato e il bilancio per i giallorossi è disastroso: i capitolini, infatti, sono stati eliminati agli ottavi di Coppa delle Coppe 1981-82 (ko 2-0 in trasferta e pareggio 0-0 in casa), nei preliminari di Champions League 2016-17 (pareggio 1-1 in Portogallo e sconfitta interna per 3-0) e ancora agli ottavi della Champions League 2018-19 (successo per 2-1 tra le mura amiche e sconfitta, con polemiche, al Do Dragao per 3-1 ai supplementari).