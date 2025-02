La Roma strappa il pari a Porto tra espulsione e infortunio: Celik non basta

Bella prova della Roma in casa del Porto nell'andata dei playoff di Europa League: la squadra di Ranieri esce dal Do Dragao con il punteggio di 1-1 grazie alla firma di Celik arrivata a fine primo tempo. Nella ripresa arriva il pari dei portoghesi grazie a Francisco Moura. Al 72esimo Cristante lascia i giallorossi in inferiorità numerica a causa di un'espulsione per doppio giallo. Nel primo tempo, da segnalare anche l'infortunio di Dybala che ha dovuto abbandonare il campo al 40 esimo per un colpo ricevuto sul ginocchio sinistro.