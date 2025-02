Il Porto spaventa la Roma, poi arriva Dybala: due magie, 3-2 e ottavi!

Paulo Dybala show allo stadio Olimpico e la Roma vola agli ottavi di finale di Europa League . Dopo l’1-1 della gara di andata in Portogallo, i giallorossi battono 3-2 il Porto nel ritorno dei playoff grazie alla doppietta dell’argentino e conquistano il passaggio del turno. La squadra di Ranieri va sotto al 27’ del primo tempo con la rete di Samu ma poi si scatena Dybala , che ribalta il risultato con due reti da fenomeno tra il 35’ e il 39’. A inizio ripresa il Porto rimane in dieci per l’espulsione diretta rimediata da Eustaquio , la Roma riesce a gestire il risultato di vantaggio e poi chiude il discorso con il tris firmato da Pisilli su assist di Angelino prima dell'autogol di Rensch. I giallorossi portano a casa la vittoria e ottengono la qualificazione agli ottavi di Europa League: affronteranno la Lazio o l’ Athletic Bilbao .

Gli altri risultati di Europa League

Eliminato, invece, il Galatasaray di Osimhen e Mertens (e Morata, out per infortunio). La formazione turca, dopo la netta sconfitta per 4-1 in Olanda con l’Az Alkmaar, pareggia 2-2 (a segno Osimhen) in casa ed esce dalla competizione, con gli olandesi che invece volano agli ottavi. Si qualifica, poi, anche l’FCSB (2-0 al Paok).