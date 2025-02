Roma-Lazio, sarà euroderby? Il tabellone dei sorteggi di Europa League

La Roma , fresca di qualificazione agli ottavi di Europa League dopo aver superato i playoff ai danni del Porto , domani conoscerà il suo prossimo avversario alle ore 13. Stessa sorte per la Lazio che ha chiuso in testa il girone unico approdando così direttamente al prossimo turno. Le due romane, per la prima volta nella loro storia, potrebbero incrociarsi in una competizione europea: ci sono infatti il 50% di probabilità che le due squadre capitoline si incontrino già agli ottavi. Se non dovesse beccare la Lazio, la Roma si troverebbe dinanzi all' Athletic Bilbao mentre i biancocelesti potrebbero sfidare la vincente dello scontro tra Ferencvaros e Viktoria Plzen .

Tabellone ottavi Europa League

Viktoria Plzen vs Lazio/Athletic Club

Bodo/Glimt vs Olympiacos/Rangers

Ajax vs Eintracht Francoforte/Lione

AZ Alkmaar vs Manchester United/Tottenham

Real Sociedad vs Tottenham/Manchester United

FCSB vs Lione/Eintracht Francoforte

Fenerbahce vs Rangers/Olympiacos

Roma vs Athletic Club/Lazio