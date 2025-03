Lazio clamorosa, vince in nove al 98’! La Roma va: asso Shomurodov

Serata indimenticabile per la Lazio, che si aggiudica il match all'ultimo respiro grazie al gol di Isaksen (98'). Una vittoria conquistata però con soli 9 uomini rimasti in campo dopo le espulsioni di Rovella (77') e Gigot (93'). I biancocelesti sono ora chiamati a chiudere il discorso qualificazione nella gara di ritorno in programma giovedì 13 marzo all'Olimpico. Prima però, la sfida interna con l' Udinese (10/03 ore 20.45). Successo all'ultimo respiro anche per la Roma, che supera in rimonta l’Athletic Bilbao grazie al gol nel finale di Shomurodov (93'), che vale così un prezioso vantaggio da spendere nella gara di ritorno del San Mamés (dove si disupterà la finale del 21 maggio). Gara anticipata dalla trasferta di Empoli (09/03 ore 18).

Roma-Athletic Bilbao: 2-1

Roma chiamata a difendersi in avvio di gara, con l'Athletic che pressa alto trovando però una buona copertura dei giallorossi. I padroni di casa alzano allora i ritmi e riportano l'equilibrio in campo. Al 20', Pisilli lancia Dovbyk in area. L'ucraino resiste alle marcature di Vivian e De Marcos, ma inciampa al momento del tiro. La prima occasione del match arriva al 41', con Dybala che calcia da centro area e spacca la traversa di Agirrezabala. Allo scadere del primo tempo, Inaki Williams la butta dentro trovando Sannadi, che calcia di prima mancando però di poco lo specchio della porta. Nella ripresa, gli ospiti sbloccano le marcature grazie al colpo di testa su calcio d'angolo del numero 9 basco. Non si fa attendere la reazione dei giallorossi, che divorano l'occasione del pareggio con Baldanzi, che riceve da Dybala e calcia alto a pochi metri dalla porta. Poi, la rete di Angelino al 55' a scacciare i demoni. Lo spagnolo intercetta un pallone vagante a centro area e calcia a rete riscattando così le tante mancanze difensive. Nel finale, il Bilbao resta in 10 per il rosso ad Alvarez, espulso per l'intervento su Shomurodov. Ed è proprio l'uzbeko a fare esplodere l'Olimpico con il gol allo scadere, controllando il pallone ricevuto da Saelemaekers e calciando a rete di sinistro.

Viktoria Plzen-Lazio: 1-2

Lazio subito in controllo del gioco. Al 14', il Viktoria va a segno con Sulc, ma dopo la revisione al Var il gol viene annullato per posizione irregolare di Dweh. Poi, la rete di Romagnoli che riceve di testa l'assist di Noslin e batte Jedlicka. I padroni di casa si affacciano allora nella metà campo ospite, senza però impensierire la difesa avversaria. Alla mezz'ora, Isaksen spreca l'occasione del raddoppio fallendo nell'uno contro uno con il portiere. La formazione di Koubek sottrae agli ospiti il possesso palla, mentre i biancocelesti aspettano il momento giusto per ripartire. Gli uomini di Baroni tornano aggressivi in avvio di ripresa, guadagnando alcune buone occasioni tra cui il tiro di poco alto sulla traversa di Noslin. Ma al 52', il Viktoria pareggia i conti con Durosinmi, che di testa supera la marcatura di Tavares. Al 76', la Lazio resta in 10 a causa dell'espulsione di Rovella per l'intervento su Sulc: espulsione decisa dopo il controllo al Var. Ma non finsice qui, al 3' minuto di recupero, il direttore di gara espelle anche Gigot per il fallo su Cadu. I 9 uomini rimasti in campo portano comunque a casa la partita grazie al gol nel finale di Isaksen, che riceve in area e calcia a giro per il gol del definitivo 2-1.

Farioli ko in casa. Male anche l'Olympiacos

Successi anche per Eintracht e Bodo Glimt, che superano rispettivamente Ajax (la formazione di Farioli cade in casa per 2-1) e Olympiacos (i campioni in carica di Conference League si arrendono col finale di 3-0).