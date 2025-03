Mourinho, siamo alle comiche: crolla in Europa e si addormenta in conferenza

Il Fenerbahce non ha iniziato al meglio gli ottavi di finale di Europa League. La formazione allenata da José Mourinho ha perso in casa contro i Rangers con il risultato di 3-1. Un punteggio pesante, soprattutto in vista della gara di ritorno dove per cercare di restare aggrappati alla competizione devono vincere con due gol di scarto (per andare ai supplementari). Al di là della partita, però, a far parlare come al solito è stato l'allenatore portoghese. Ormai non è più una novità ma anche in Turchia non ha perso la sua vena polemica e a tratti scherzosa.