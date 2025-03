Fonseca, scoppia a piangere dopo il gol del Lione: cos'è successo

Sono stati giorni difficili e di grande tensione per Paulo Fonseca . L'allenatore nei giorni scorsi ha subito una pesante squalifica (9 mesi) , dopo aver avuto un acceso confronto con il direttore di gara, Benoit Millot , per protestare contro le sue decisioni nella gara di campionato. In Coppa, però, il tecnico portoghese ha potuto guidare la sua squadra il Lione , nella trasferta di Europa League con lo Steaua Bucarest . La vittoria dei francesi è passata in secondo piano perché l'allenatore non è riuscito a trattenere l'emozione dopo il gol del vantaggio firmato da Tagliafico .

Fonseca, la reazione al gol di Tagliafico

Paulo Fonseca non è riuscito a trattenere le emozioni ed è scoppiato in lacrime. Ha pianto di gioia quando la sua squadra si è avvicinata alla panchina per celebrare il gol di Tagliafico nella partita d'andata di Europa League contro la Steaua Bucarest, terminata con un punteggio di 3-1 a favore dei francesi. A catturare l'attenzione è stato proprio l'allenatore portoghese, che, nonostante fosse squalificato per nove mesi a causa di un grave provvedimento disciplinare in Ligue 1 ha potuto assistere alla partita dalla panchina.

Le immagini in diretta hanno fato subito il giro del web e hanno espresso chiaramente lo stato d'animo dell'ex tecnico del Milan e, ancor di più, il forte senso di unità mostrato dai suoi giocatori, che si sono stretti attorno a lui. Lo hanno circondato, abbracciato e guardato negli occhi, per fargli comprendere quanto fossero fieri di lui e del loro legame. Questo gesto rappresenta un chiaro segnale di fiducia, simile a quella manifestata dalla società, che ha subito preso posizione a suo favore, dichiarandosi pronta a intervenire nelle sedi opportune per fare ricorso contro una squalifica senza precedenti, garantendogli il pieno sostegno e dissipando le voci su un possibile esonero a causa degli eventi recenti.