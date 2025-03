Diretta Lazio-Viktoria Plzen ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Se c'è un fattore che contraddistingue la Lazio è quello di non essere mai stata conservativa. Nel bene o nel male, quando ne ha la forza va a cento all'ora a prescindere dal risultato. Ecco, quella di stasera non è la serata adatta per riscoprirsi una squadra che specula sul vantaggio. Servirà lo stesso spirito di Guendouzi e Isaksen, che in Repubblica Ceca, sette giorni fa, orchestravano il colpo perfetto, quando la mente di tutti era già al pareggio che manteneva in equilibrio la sfida di ritorno. Baroni invece si è ritrovato tra le mani un profitto inaspettato. Cliente scomodissimo il Viktoria Plzen, ben oltre le premesse. Ha pagato a caro prezzo il non aver approfittato di una Lazio tramortita e in nove uomini, completamente in balia degli eventi, sfiduciata e su un terreno di gioco pessimo. Adesso Baroni quel gol di Isaksen deve valorizzarlo oltremodo nella sfida interna dell'Olimpico con la sua Lazio chiamata a stare al passo di un avversario che ha dimostrato di avere la gamba e lo spirito per metterla in difficoltà sul piano atletico. In palio un posto tra le migliori otto dell'Europa League e quella sfida a distanza con la Roma che potrà essere avversaria solamente in una ipotetica finale.