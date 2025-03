Europa League: la Lazio vola ai quarti, Roma in 10 eliminata e furiosa

Si interrompe il cammino della Roma in Europa League. Gli uomini di Ranieri, escono sconfitti dalla sfida contro l’Athletic Bilbao valida per gli ottavi di finale di Europa League. Al San Mamés, la formazione di Valverde ribalta lo svantaggio dell’andata, imponendosi col finale di 3-1. Una gara stregata che ha visto i giallorossi rimanere in 10 uomini dopo 10 minuti di gioco a causa della contestatissima espulsione di Hummels decisa dall'arbitro Turpin. Poi, il gol allo scadere del primo tempo di Nico Williams ad aggravare la pressione su Dybala e compagni, che vedono ribaltarsi il vantaggio guadagnato all'Olimpico da Berchiche: nel finale la doppietta del campione d'Europa. Ai quarti, i baschi affronteranno una tra Rangers e Fenerbahce, attese in campo alle ore 21 (Mourinho è chiamato a rimontare il 3-1 dell’andata). Inoltre, l'eliminazione della Roma riduce ulteriormente le probabilità del quinto posto Champions in Serie A. Avanza invece la Lazio, che forte del rocambolesco vantaggio conquistato in Repubblica Ceca, si aggiudica anche la sfida di ritorno e raggiunge i quarti. Gli uomini di Baroni non brillano nel primo tempo e passano in svantaggio nella ripresa. Poi, la reazione che vale il gol di Romagnoli (a segno la terza partita consecutiva) per l'1-1 finale. I biancocelesti affronteranno il Bodo Glimt, uscito vincitore dal doppio confronto con l'Olympiacos. I quarti di finale di Europa League sono in programma il 10 e 17 aprile.