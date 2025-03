Hummels espulso dopo 11 minuti, shock Roma a Bilbao: cosa è successo

Gara subito in salita per la Roma, che al San Mamés di Bilbao è scesa in campo con una rete di vantaggio messa a segno nel finale dell'andata all'Olimpico. I giallorossi restano infatti in 10 uomini dopo appena 10 minuti di gioco, a causa dell'espulsione diretta di Mats Hummels decisa dall'arbitro Clément Turpin per l'intervento commesso a centrocampo sull'attaccante basco Maroan Sannadi.