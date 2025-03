Il solito Mourinho, polemica e ricorda la Roma: "Se dico quello che penso..."

Rabbia e polemiche ormai accompagnano ogni partita del Fenerbahce di Mourinho . Anch dopo l'eliminazione dall'Europa League non si è risparmiato il tecnico portoghese e ha fatto riferimenti all'arbitraggio. La formazione turca è uscita soltanto ai calci di rigore dopo aver recuperato due reti (doppietta di Szymanski ) ai Rangers in trasferta . Ma lo Special One, oltre a fare i complimenti ai suoi ragazzi, non ha esitato a fare riferimenti alla direzione di gara da parte dell'arbitro norvegese Eskas .

Mourinho, polemiche sul'arbitro

José Mourinho ha parlato così in conferenza della prestazione: "Quando si perde una partita come questa, tutta la squadra è triste. Chi ha sbagliato un rigore lo avrà in testa e non ci dormirà la notte, a differenza del Var che non credo soffrirà d'insonnia e passerà una notte serena. Sono comunque molto orgoglioso della mia squadra e in termini di gioco siamo stati migliori di loro sul campo. Anche se avessimo vinto e fossimo andati al turno successivo, non potrei essere più orgoglioo di così".

Il portoghese ha continuato: "Abbiamo perso il nostro sogno, subendo un torto. Non posso dire cosa sto pensando perché non voglio essere punito dalla UEFA. Spero che quello che ci è successo in Europa quest'anno non sia il risultato della finale giocata a Budapest (riferimento alla finale persa ai tempi della Roma contro il Siviglia ndr). Spero che siano cose ordinarie indipendenti da ciò. La partita con lo United, i rigori subiti, quello che è successo contro i Rangers. Si dice che l'arbitro VAR sia uno dei migliori al mondo, Van Bokel…".