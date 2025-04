Le abbondanti nevicate in Norvegia hanno sollevato qualche dubbio sulla disputa della partita di Europa League tra il Bodo/Glimt e la Lazio . “Sono previste nevicate fino alle 14" aveva dichiarato l'Uefa in un comunicato. “Il team addetto alle strutture dello stadio sarà pronto con due spazzaneve nel caso in cui le condizioni richiedano il loro intervento per liberare la superficie di gioco".

Bodo/Glimt-Lazio, si gioca

Il calcio di inizio del match valido per i quarti di finale di Europa League è previsto alle 18.45. La partita non è a rischio: si gioca. Lo ha deciso l'Uefa dopo la riunione tecnica, andata in scena questa mattina alle 10.30, con le delegazioni di Lazio e Bodo/Glimt. "Non sussistono i presupposti per il rinvio" ha comunicato il delegato Uefa. Bodo, cittadina norvegese ai confini del circolo polare artico, si è svegliata sotto una fitta coltre di neve ma la situazione non compromette il regolare svolgimento del match tra Bodo-Glimt e Lazio. Il manto sintetico dell'Aspmyra Stadion è dotato di un sistema di riscaldamento interno e le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle 14 con la neve che dovrebbe fermarsi o comunque diminuire in maniera significativa, permettendo agli addetti di liberare il campo.