Le abbondanti nevicate in corso in Norvegia hanno sollevato qualche dubbio sulla disputa della partita di Europa League tra il Bodo/Glimt e la Lazio . “Sono previste nevicate fino alle 14" ha dichiarato l'Uefa in un comunicato. “Il team addetto alle strutture dello stadio sarà pronto con due spazzaneve nel caso in cui le condizioni richiedano il loro intervento per liberare la superficie di gioco".

Bodo/Glimt-Lazio non è a rischio

Il calcio di inizio del match valido per i quarti di finale di Europa League è previsto alle 18.45. Se oggi non fosse possibile disputare la partita alla Lazio potrebbe essere chiesto di rimanere e giocare venerdì pomeriggio. La Lazio però ha in programma per domenica sera il derby contro la Roma. La partita di ritorno contro il Bodo/Glimt si terrà allo Stadio Olimpico giovedì prossimo. Al momento, però, la partita non è a rischio: nel pomeriggio dovrebbe smettere di nevicare, anche se le previsioni parlano di forti raffiche di vento e di temperature sotto lo 0. Il campo (sintetico) è riscaldato e quindi non dovrebbe comportare nessun tipo di problema.