La Lazio crolla a Bodo, doppio Saltnes: serve l'impresa all'Olimpico

Bodo (Norvegia) - Il primo atto del quarto di finale di Europa League se lo aggiudica il Bodo che in Norvegia manda ko la Lazio per 2-0. Controllo totale per i padroni di casa che portano a casa l'incontro con una doppietta di Saltnes, per i biancocelesti di Baroni tante difficoltà e poche occasioni da gol con Mandas ad evitare un passivo peggiore. All'Olimpico fra 7 giorni servirà l'impresa per acciuffare il sogno semifinale.

Bodo-Lazio, la partita

Primo tempo di sofferenza per i biancocelesti nel gelo norvegese. Mandas al 6' evita il peggio sulla conclusione di Hauge, l'ex Milan al 15' si mette in proprio e dal limite accarezza il palo. I padroni di casa sciupano un'altra chance al 32' con Blomberg, ma al 38' la ghiotta occasione capita sulla testa di Marusic che sugli sviluppi di un corner impegna Haikin. Prima dell'intervallo è Berg a sprecare da buona posizione spedendo alto. Ad inizio ripresa passa il Bodo: ottima azione he libera Saltnes davanti a Mandas per l'1-0. Reazione timida della Lazio e al 69' il Bodo raddoppia: invenzione di Hauge per Saltnes che con il pallonetto batte Mandas. I biancocelesti non riescono a creare pericoli e all'83' Mandas evita il tris con una super parata sul solito Saltnes. All'88' Tchaouna ha una buona occasione dal limite ma calcia alto, ma al 92' è ancora decisivo Mandas che salva sul tocco ravvicinato di Bjortfut.