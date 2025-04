Baroni carica la Lazio e avverte: "Credo nella rimonta, ma prima il derby"

Le parole di Mandas

Guarda al ritorno anche Mandas, decisivo con i suoi interventi ad evitare un passivo peggiore in Norvegia: "Giornata molto difficile per noi. C'è la possibilità di andare all'Olimpico e proveremo a ribaltarla". Il portiere greco conclude: "Oggi non siamo partiti forte nella ripresa. Siamo sicuramente stanchi dopo l'ultima gara, ora testa al derby e al ritorno".