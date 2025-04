Diretta Lazio-Bodo Glimt ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Lazio in missione rimonta. Gli uomini di Marco Baroni scendono in campo all'Olimpico con l'incarico di ribaltare lo svantaggio di 2 reti (doppietta di Saltnes) rimediato in Norvegia contro il Bodo Glimt di Kjetil Knutsen. In palio, c'è la semifinale di Europa League in programma nel doppio appuntamento dell'1 e 8 maggio. Chi vince, affronterà la vincente fra Tottenham e Eintracht Francoforte, che al Waldstadion ripartiranno dall'1-1 dell'andata. I biancocelesti, che nella fase a girone unico avevano chiuso in testa alla classifica rilanciando le aspettative sul sogno europeo, sono reduci dal pareggio nel derby (1-1) che ha consentito di mantenere la 6ª posizione in campionato. L'agenda di Baroni mette poi in programma la trasferta di Genova prevista per il 21 aprile. In campo alle ore 21 anche Manchester United-Lione (2-2) e Atletico Bilbao-Rangers (0-0).