Dramma Lazio: la rimonta col Bodo finisce ai rigori, è fuori!

ROMA - Il gol di tacco del Taty Castellanos aveva alimentato le speranze del pubblico dell'Olimpico. La zampata di Noslin in chiusura di secondo tempo, subito dopo aver sventato un pericolo clamoroso, le aveva prolungate ai supplementari. Infine, il tap-in di testa di Dia nell'extra-time sembrava la definitiva concretizzazione della rimonta della Lazio ai danni del Bodo/Glimt, nel remake nella Capitale in cui si ripartiva dal 2-0 per i norvegesi dell'andata: in palio la semifinale di Europa League. Invece, la zuccata di Helmersen - espulso al 120' - ha rimesso tutto in discussione, fino ai calci di rigore, che non sorridono ai biancocelesti: decidono gli errori di Tchaouna e di due potenziali eroi di serata, Noslin e Castellanos.