Baroni: "Lazio fuori con dolore e orgoglio. Tavares ko, è uscito piangendo"

ROMA - La Lazio è fuori dall'Europa League. I biancocelesti di Marco Baroni ribaltano il 2-0 dell'andata battendo all'Olimpico il Bodø/Glimt con lo stesso risultato grazie alle reti di Castellanos - meraviglioso colpo di tacco - e Noslin, a segno in pieno recupero pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Nel primo supplementare Dia firma di testa il 3-0 ma, sempre con una incornata, Helmersen, espulso poco dopo, porta il match ai calci di rigore. Dal dischetto gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos condannano i capitolini e regalano una storica semifinale ai norvegesi. "C'è dolore perché meritavamo di passare il turno e perché abbiamo fatto una partita straordinaria in uno stadio meraviglioso. C'era un'energia pazzesca, la squadra ha creato occasioni e ha avuto la capacità di togliere aggressività al loro gioco. Mi dispiace per come è finita, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Faccio i complimenti a tutti, anche a chi ha calciato il rigore", commenta ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Lazio Marco Baroni.