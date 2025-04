Lazio ko col Bodo, sfottò e meme virale: la storia dietro Oasis e salmoni

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Quella del Bodo/Glimt è durata quasi quattro anni perché per creare una sorta di dissing con Paolo Di Canio c'è voluto un nuovo incrocio con una formazione romana. L'ex attaccante biancoceleste, dopo il 6-1 dei norvegesi sulla Roma , aveva commentato duramente minimizzando il loro successo e definendoli "salmonari". Parole forti e che di certo non sono state dimenticate dalle parti dell'Aspmyra Stadion, per questo la risposta sui social è stata piccante e ha ripreso, in parte quel discorso.

Bodo/Glimt, la risposta social a Di Canio

Un messaggio particolare, quasi in codice, da decifrare e capire, nascosto nelle varie storie su Instagram pubblicae proprio dal Bodo/Glimt. E quindi tra una esultanza e l'altra, dopo il successo ai rigori contro la Lazio, ecco anche la foto che non ti aspetti. Un'immagine creata ad hoc con l'AI con protagonisti gli Oasis e... un salmone. Il motivo? È semplice e in parte è stato già spoilerato. Per quanto riguarda la band inglese è per via della coreografia fatta dai tifosi della Lazio prima del match con "You're my wonderwall", una delle loro storiche canzoni.

Mentre il salmone per ricordare quelle famose parole di Di Canio: "Parliamo di alzare il livello, del fatto che non siamo andati ai Mondiali e poi esaltiamo la Roma. Ci riempiamo la bocca con Manchester City, Bayern. Stiamo parlando del Bodo/Glimt, sette di loro sono salmonari, lavorano al porto". E intanto anche la Lazio esce di scena per mano dei norvegesi, per la prima volta nella loro storia in una semifinale europea, e di contro c'è anche l'addio alla quinta squadra in Champions per via del ranking. Vale a dire: oltre al danno anche la beffa.