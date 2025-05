Son, Romero e Bentancur senza medaglia! Ceferin reagisce così, poi la spiegazione dell'Uefa

Il Tottenham scrive una nuova pagina della sua storia europea conquistando l’ Europa League 2024-2025. A Bilbao, gli uomini di Ange Postecoglou superano il Manchester United con un secco 1-0 firmato da Johnson , che decide la sfida al 41’ del primo tempo con un colpo da rapace d’area. Una vittoria dal peso storico, che riporta un trofeo nella bacheca degli Spurs a distanza di 17 anni dall’ultimo trionfo (la Coppa di Lega del 2008) e spezza una stagione fin lì disastrosa in Premier League, dove la squadra londinese langue al 17° posto . Dopo le Coppe Uefa del 1972 e del 1984, è la terza affermazione continentale del club.

L'episodio delle medaglie

A rendere ancora più surreale una notte già indimenticabile per i tifosi del Tottenham è stato un episodio a dir poco curioso avvenuto durante la cerimonia di premiazione. Al momento della consegna delle medaglie ai vincitori, il presidente UEFA Aleksander Ceferin si è trovato in evidente imbarazzo: le medaglie disponibili si sono rivelate insufficienti per tutti i componenti della squadra e dello staff.

Dopo aver premiato gran parte del gruppo, compreso l’infortunato Dejan Kulusevski - salito sul palco con le stampelle - Čeferin ha realizzato, nel momento di consegnare le ultime onorificenze, che le medaglie erano finite. Tra gli esclusi eccellenti anche tre protagonisti della serata: Rodrigo Bentancur, Cristian Romero e il capitano Heung-min Son, rimasti increduli e visibilmente spiazzati sul palco. Una gaffe clamorosa, ma alla fine la festa c'è stata lo stesso per i giocatori e le medaglie sono arrivate con le scuse dell'UEFA...