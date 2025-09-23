Dybala out, Wesley convocato: la lista di Gasperini per l’esordio della Roma in Europa League

ROMA - La Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara di esordio di Europa League che si terrà mercoledì (ore 21) a casa del Nizza. Oltre al lungodegente Bailey anche Paulo Dybala non sarà presente alla partita: l'ex Juventus è alle prese con il recupero dalla lesione alla coscia accusata contro il Torino. Sono però due i recuperi per Gian Piero Gasperini: sia Wesley che Mario Hermoso, entrambi ai box nel derby di domenica scorsa, sono pronti a tornare in campo