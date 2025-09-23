Tuttosport.com

Dybala out, Wesley convocato: la lista di Gasperini per l’esordio della Roma in Europa League

I giallorossi mercoledì a Nizza per il debutto in Europa: ancora fermo ai box l'ex Juventus ma ci sono 2 rientri
1 min
RomaDybala

ROMA - La Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara di esordio di Europa League che si terrà mercoledì (ore 21) a casa del Nizza. Oltre al lungodegente Bailey anche Paulo Dybala non sarà presente alla partita: l'ex Juventus è alle prese con il recupero dalla lesione alla coscia accusata contro il Torino. Sono però due i recuperi per Gian Piero Gasperini: sia Wesley che Mario Hermoso, entrambi ai box nel derby di domenica scorsa, sono pronti a tornare in campo

Nizza-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

