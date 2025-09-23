Gasperini loda la Roma: “La squadra ha una sua identità". Su Pellegrini e Dybala...

"La squadra sta cercando di costruirsi con un modo di giocare diverso. Non è possibile dire oggi se la Roma è la favorita, dobbiamo pensare a crescere. C'è una calendario non uguale per tutti, il nostro è tra i più difficili, visto che incontriamo due buone squadre in casa come Stoccarda e Lille, mentre in trasferta andiamo in ambienti non facili. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque, pensando partita per partita". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro il Nizza, valido per la prima giornata di Europa League.
Le parole di Gasperini su Pellegrini e Dybala
Un gol subito in quattro partite e solamente tre reti segnate in questo avvio di campionato: "A parte col Torino, la squadra è sempre andata in gol. La difficoltà si presenta dopo il vantaggio, con la squadra che si limita a difendere l'1-0 senza riuscire a trovare la rete della sicurezza. Cambia la scheda: la squadra segna e finisce per subire. C'è eccessiva prudenza". Sul possibile utilizzo di Pellegrini domani dopo il gol nel derby: "Penso che sia in grado di giocare. Viene da un lungo periodo di inattività e la partita dell'altro giorno può avere un peso superiore, ma nel calcio di oggi non è un problema giocare a distanza così ravvicinata. Se lo fai per tante settimane, può essere un problema", ha aggiunto. "Dybala e Bailey? Credo che li rivedremo dopo la sosta, non penso prima. Turnover? Voglio allargare un po' la rosa e avere più possibilità di rotazioni e questo mi porta a fare delle prove in partite che sono molto importanti. In questo periodo si è creato un nucleo solido di giocatori con un rendimento efficace, ma prima o poi dovremo avere più sicurezza in altri elementi per poter affrontare altre partite con fiducia" ha spiegato Gasperini.