Gasperini loda la Roma: “La squadra ha una sua identità". Su Pellegrini e Dybala...

"La squadra sta cercando di costruirsi con un modo di giocare diverso. Non è possibile dire oggi se la Roma è la favorita, dobbiamo pensare a crescere. C'è una calendario non uguale per tutti, il nostro è tra i più difficili, visto che incontriamo due buone squadre in casa come Stoccarda e Lille, mentre in trasferta andiamo in ambienti non facili. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque, pensando partita per partita". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini , in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro il Nizza , valido per la prima giornata di Europa League .

Le parole di Gasperini su Pellegrini e Dybala

Un gol subito in quattro partite e solamente tre reti segnate in questo avvio di campionato: "A parte col Torino, la squadra è sempre andata in gol. La difficoltà si presenta dopo il vantaggio, con la squadra che si limita a difendere l'1-0 senza riuscire a trovare la rete della sicurezza. Cambia la scheda: la squadra segna e finisce per subire. C'è eccessiva prudenza". Sul possibile utilizzo di Pellegrini domani dopo il gol nel derby: "Penso che sia in grado di giocare. Viene da un lungo periodo di inattività e la partita dell'altro giorno può avere un peso superiore, ma nel calcio di oggi non è un problema giocare a distanza così ravvicinata. Se lo fai per tante settimane, può essere un problema", ha aggiunto. "Dybala e Bailey? Credo che li rivedremo dopo la sosta, non penso prima. Turnover? Voglio allargare un po' la rosa e avere più possibilità di rotazioni e questo mi porta a fare delle prove in partite che sono molto importanti. In questo periodo si è creato un nucleo solido di giocatori con un rendimento efficace, ma prima o poi dovremo avere più sicurezza in altri elementi per poter affrontare altre partite con fiducia" ha spiegato Gasperini.