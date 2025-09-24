Ndicka e Mancini, Nizza ko: Roma, buona la prima in Europa League

NIZZA (Francia) - La Roma parte con il piede giusto in Europa League vincendo per 2-1 a Nizza nella prima giornata della League Phase. La squadra di Gasperini controlla i tempi della partita, dimostrando ancora una buona tenuta fisica e difensiva, andando in difficoltà solo nel finale sul forcing dei padroni di casa. I giallorossi passano in vantaggio a inizio ripresa con N'Dicka che di testa trova il gol su corner di Pellegrini , entrato in maniera decisiva cambiando il volto alla squadra da inizio secondo tempo. Poco dopo il raddoppio di Mancini che spinge in rete da attaccante vero il primo assist in maglia romanista di Tsimikas. Nel finale un pò di apprensione dopo il rigore realizzato da Moffi per un fallo ingenuo di Pisilli.

Gli altri match

Arriva un pareggio per 2-2 tra Betis e Nottingham Forest: apre Bakabmu per gli spagnoli, la doppietta di Igor Jesus (assist di Douglas Luiz) ribalta il risultato a favore degli inglesi con il pari nel finale di Antony. Sconfitta invece per il Fenerbahce che cade per 3-1 a Zagabria contro la Dinamo. Doppietta di Beljo e rete nel finale di Bakrar per i croati, non basta i turchi il momentaneo apri di Szymanski. 2-1 per il Friburgo di Grifo (un assist per l'azzurro) nell'esordio contro il Basilea, stesso risultato per il Ludogortes sul campo del Malmo. Vince di misura anche il Braga, 1-0 contro il Feyenoord gol di Navarro. Chiude il quadro l'1-1 tra Stella Rossa e Celtic.