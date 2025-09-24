Un ex Fiorentina 'tradisce' lo Sturm, pareggia il Paok di Bianco e Vogliacco

© EPA
HERNING (Danimarca) - Uno sfortunato autogol del portiere Oliver Christensen, in Italia con le maglia di Fiorentina e Salernitana, dopo soli sette minuti di gioco e il gol, bellissimo, del portoghese Diao all'89', permettono al Mydtjylland di imporsi 2-0 contro lo Sturm Graz nel match valido per la prima giornata del super girone di Europa League.
Pari tra Paok e Maccabi
Il Paok degli italiani Alessandro Bianco ed Alessandro Vogliacco, rimasti entrambi per novanta minuti in panchina, non va invece oltre lo 0-0 interno - al Toumba Stadium di Salonicco - contro il Maccabi, formazione israeliana qualche anno fa complice di una clamorosa, prematura eliminazione dalla Champions della Juventus di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League