Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Un ex Fiorentina 'tradisce' lo Sturm, pareggia il Paok di Bianco e Vogliacco

Gli austriaci cadono 2-0 in Danimarca con il Mydtjylland, i greci non vanno oltre lo 0-0 interno con il Maccabi
1 min
Un ex Fiorentina 'tradisce' lo Sturm, pareggia il Paok di Bianco e Vogliacco© EPA

HERNING (Danimarca) - Uno sfortunato autogol del portiere Oliver Christensen, in Italia con le maglia di Fiorentina e Salernitana, dopo soli sette minuti di gioco e il gol, bellissimo, del portoghese Diao all'89', permettono al Mydtjylland di imporsi 2-0 contro lo Sturm Graz nel match valido per la prima giornata del super girone di Europa League.

Pari tra Paok e Maccabi

Il Paok degli italiani Alessandro Bianco ed Alessandro Vogliacco, rimasti entrambi per novanta minuti in panchina, non va invece oltre lo 0-0 interno - al Toumba Stadium di Salonicco - contro il Maccabi, formazione israeliana qualche anno fa complice di una clamorosa, prematura eliminazione dalla Champions della Juventus di Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League