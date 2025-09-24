Gasperini: "Prestazione di livello ma dobbiamo migliorare". Su Pellegrini e Dovbyk...

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della sua Roma in casa del Nizza nella prima giornata di Europa League . Il tecnico giallorosso ha dichiarato: «Anche questa sera si è visto, ci può stare anche a volte un episodio non così acerbo, diciamo, su una palla che ormai era fuori, questo è normale che poi ridà energia all'avversario, ma devo dire che la prestazione di parecchi giocatori è stata, come sempre, di alto livello. Qualche problema l'abbiamo magari nei finali, soprattutto quando entriamo dalla panchina non sempre con l'energia, la forza giusta necessaria per dare più sicurezza alla squadra. Per chiudere le partite ci vuole un po' di più perché i finali sono dove si decidono le partite e nel calcio di oggi si è costretti a ricorrere sempre a 4-5 cambi per cercare di portare meglio le partite in porto. Questa sera invece abbiamo sofferto parecchio».

Le parole di Gasperini

«Pellegrini ha queste qualità tecniche. Ha queste capacità, come ha calciato il calcio d'angolo del gol. Ha recuperato bene dalla partita di domenica, che è stata straordinaria per lui. Anche per il fatto che ha giocato tanto, dopo tanti mesi. Sicuramente ha pagato un po', perché oggi era sicuramente più in difficoltà. Non è solo tutta la fase offensiva che possiamo fare, dobbiamo crescere un po' con tutti perché non è sempre puntare il dito sulla punta centrale. Dovbik è in crescita sotto il piano atletico, dobbiamo cercare di migliorare un po' tutti nella costruzione, nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio, mettere in condizione di più gli attaccanti per essere pericolosi. La fase offensiva va vista un po' globalmente». Gasperini ha poi concluso così: «Noi abbiamo tante partite da giocare, Tsimikas e Angelino sono due giocatori affidabili entrambi. Tsimikas ha fatto una buona partita, entrambi hanno la caratteristica migliore nel piede, hanno caratteristiche molto simili, questo sì. Non giocano da centrali, non giocano da attaccanti, sono molto specifici nel ruolo, molto spesso mi devo trovare ad alternare uno o l'altro, però con tante partite sono entrambi due giocatori che mi soddisfano e che danno affidabilità».

Manu Koné a fine gara

"Sappiamo quel che Gasperini vuole, lavoriamo tanto e in campo ci troviamo bene. Le vittorie stanno arrivando e vogliamo continuare così. Se siamo favoriti per la vittoria finale? Andiamo piano, non ci interessa dire se lo siamo.Dobbiamo rimanere umili e pensare ad una partita per volta. Ma siamo ambiziosi". Lo ha detto a Sky il centrocampista della Roma, Manu Kone: "Nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla e all'intervallo Gasperini ci ha detto che abbiamo fatto cose buone, ma che avremmo dovuto essere più incisivi nell'ultimo terzo. Ho lavorato tanto per arrivare a questi risultati. La Roma mi ha cercato e voglio ricambiare questa fiducia, non voglio rimanere seduto sugli allori".