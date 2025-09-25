Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Il Bologna debutta in Europa League. Gli uomini di Vincenzo Italiano sono attesi al Villa Park dove contenderanno alla formazione di Unai Emery la prima giornata della competizione. I rossoblù si presentano all'appuntamento reduci dal successo in extremis sul Genoa in campionato. L'Aston Villa è invece chiamata a dare una sterzata alla stagione, che riporta un bilancio di 2 sconfitte e 3 pareggi in Premier League, a cui si somma l'eliminazione in Carabao Cup per mano del Brentford. L'agenda del Bolgna prevede poi la gara esterna con il Lecce e il ritorno in Europa contro il Friburgo al Dall'Ara: appuntamenti in programma rispettivamente il 28 settembre e il 2 ottobre. Nelle stesse date, i Villans ospiteranno invece il Fulham in campionato per poi scendere sul campo del Feyenoord.
Aston Villa-Bologna: dove vederla
La sfida tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 25 settembre al Villa Park di Birmingham. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming sulla piattaforma Now.
Aston Villa-Bologna: le probabili formazioni
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Kamara; Guessand, Eliott, Sancho; Watkins. Allenatore: Emery.
A disposizione: Bizot, Lindelof, Mings, Digne, Buendia, Malen, Rogers.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga.
Arbitro: Gil Manzano (Spagna) Assistenti: Nevado-Porras Ayuso (Spagna) IV Uff.: Munuera (Spagna) Var: Soto Grado (Spagna) Ass. Var: del Cerro Grande (Spagna).