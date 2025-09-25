Pagelle Roma: Pisilli, che errore! Gran Koné, Pellegrini dà un’altra scossa e Soulé...

NIZZA
Diouf 5.5
Incolpevole sui due gol, ma sarebbe meglio non coinvolgerlo coi piedi.
Mendy 6
Rimane scoperto sul raddoppio romanista, conquista il rigore che riapre la partita.
Bah 5
Bene nell'arginare Dovbyk, in colpevole ritardo sull'inserimento vincente di Mancini.
Dante 6
40 anni suonati e non ha perso smalto ed eleganza nelle giocate.
Louchet 5.5
Nonostante Tsimikas arrivi poche volte sul fondo, rimane comunque sui blocchi.
Vanhoutte 6
Lascia ai compagni di reparto la possibilità di allungarsi, lui rimane di guardia sulla trequarti avversaria.
Boudaoui 6.5
È il faro tecnico dei francesi: cambi di passo e sprint a spaccare centralmente la Roma senza però trovare risorse alla pari. Clauss (17' st) ng
Bard 6
Sollecitato più volte da Soulé, non rinuncia a prendere campo per dare supporto a Boga. Abdi (35' st) ng
Sanson 5
Si gioca poco da quel lato e la sua partita risulta anonima. Diop (17' st) ng
Boga 5
Ha gli sprint per essere velenoso, ma sul più bello si perde. Cho (35' st) ng
Kevin Carlos 5
Annullato da Mancini, quelle poche volte in cui se ne libera è sempre impreciso.
Moffi (17' st) 6.5
Più vivace, trasforma dal dischetto il 2-1.
All. Haise 5.5
Il suo Nizza alza i giri solo nell'ultima mezz'ora, troppo timido prima del doppio svantaggio.
ROMA
Svilar 6
Bene nelle uscite, l'unico vero tiro in porta rimane il rigore.
Celik 7
È perfetto su Boga. Toglie tempo e spazio all'ex Atalanta, si muove coi tempi giusti e gli sta dietro per tutta la partita.
Mancini 7.5
Troppo facile la marcatura su Carlos, si diverte più nell'area opposta: segna prima di testa ma è in fuorigioco, si riscatta con un inserimento preciso per il raddoppio.
Ndicka 7
Dà una testata alla partita, attacca il primo palo e la Roma svolta. Pochi minuti prima era stato decisivo con una chiusura in scivolata su Boudaoui.
Rensch 6
Conferma le impressioni positive del derby, gestisce benissimo le due fasi. Hermoso (37' st) ng
El Aynaoui 6
Gasp lo arretra, inizia toccando tanti palloni poi gli prendono le misure. Sua l'apertura nel corridoio per Tsimikas verso il 2-0.
Koné 6.5
Solita garanzia lì in mezzo, a ringhiare su ogni pallone. Vincendo uno dei tanti contrasti, spacca a metà il Nizza e la Roma raddoppia.
Cristante (24' st) 6
Si mette a guardia per fare scudo nel finale.
Tsimikas 6
Inizio timido, non prende mai il fondo e deve calibrare il mirino. Sull'ennesimo traversone si regala l'assist a Mancini.
Soulé 6
La Roma si accende solo quando ha lui la palla tra i piedi, gli manca un po' di concretezza per lasciare il timbro in certe notti europee.
Pisilli (24' st) 5
Rimette il Nizza in partita. Colpire Mendy da dietro quando il pallone stava per uscire sul fondo è una grossa ingenuità.
El Shaarawy 5.5
Svaria molto vista l'organizzazione difensiva francese, ma viene continuamente ribalzato. E così Gasp lo toglie all'intervallo.
Gli basta poco per cambiare la Roma: alza il livello di pericolo colpendo due volte di testa, poi disegna la parabola che manda in cielo Ndicka.
Dovbyk 5.5
Il duello con Bah lo sfianca ed è poco lucido quando potrebbe inventare qualcosa di diverso. Alla fine rimane un'altra prova insipida.
Ferguson (24' st) 6
Entra e la Roma si abbassa, pochi palloni giocabili.
All. Gasperini 6
Servono i gol dei centrali difensivi per concretizzare il dominio. Rimane una Roma offensivamente piatta, ma condannata a soffrire solo nel finale per un'ingenuità.
ARBITRO Fernandez 6
Rigore difficile da contestare: Pisilli è in ritardo e colpisce Mendy sul piede sulla linea dell’area di rigore.
