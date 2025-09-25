Tuttosport.com

Pagelle Roma: Pisilli, che errore! Gran Koné, Pellegrini dà un'altra scossa e Soulé...

Solo nel finale il Nizza alza i giri del motore, troppo poco contro questa Roma. Il migliore dei francesi è Boudaoui
© AS Roma via Getty Images
Francesco Tringali
2 min

NIZZA

Diouf 5.5

Incolpevole sui due gol, ma sarebbe meglio non coinvolgerlo coi piedi.

Mendy 6

Rimane scoperto sul raddoppio romanista, conquista il rigore che riapre la partita.

Bah 5

Bene nell'arginare Dovbyk, in colpevole ritardo sull'inserimento vincente di Mancini.

Dante 6

40 anni suonati e non ha perso smalto ed eleganza nelle giocate.

Louchet 5.5

Nonostante Tsimikas arrivi poche volte sul fondo, rimane comunque sui blocchi.

Vanhoutte 6

Lascia ai compagni di reparto la possibilità di allungarsi, lui rimane di guardia sulla trequarti avversaria.

Boudaoui 6.5

È il faro tecnico dei francesi: cambi di passo e sprint a spaccare centralmente la Roma senza però trovare risorse alla pari. Clauss (17' st) ng

Bard 6

Sollecitato più volte da Soulé, non rinuncia a prendere campo per dare supporto a Boga. Abdi (35' st) ng

Sanson 5

Si gioca poco da quel lato e la sua partita risulta anonima. Diop (17' st) ng

Boga 5

Ha gli sprint per essere velenoso, ma sul più bello si perde. Cho (35' st) ng

Kevin Carlos 5

Annullato da Mancini, quelle poche volte in cui se ne libera è sempre impreciso.

Moffi (17' st) 6.5

Più vivace, trasforma dal dischetto il 2-1.

All. Haise 5.5

Il suo Nizza alza i giri solo nell'ultima mezz'ora, troppo timido prima del doppio svantaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA

Svilar 6

Bene nelle uscite, l'unico vero tiro in porta rimane il rigore.

Celik 7

È perfetto su Boga. Toglie tempo e spazio all'ex Atalanta, si muove coi tempi giusti e gli sta dietro per tutta la partita.

Mancini 7.5

Troppo facile la marcatura su Carlos, si diverte più nell'area opposta: segna prima di testa ma è in fuorigioco, si riscatta con un inserimento preciso per il raddoppio.

Ndicka 7

Dà una testata alla partita, attacca il primo palo e la Roma svolta. Pochi minuti prima era stato decisivo con una chiusura in scivolata su Boudaoui.

Rensch 6

Conferma le impressioni positive del derby, gestisce benissimo le due fasi. Hermoso (37' st) ng

El Aynaoui 6

Gasp lo arretra, inizia toccando tanti palloni poi gli prendono le misure. Sua l'apertura nel corridoio per Tsimikas verso il 2-0.

Koné 6.5

Solita garanzia lì in mezzo, a ringhiare su ogni pallone. Vincendo uno dei tanti contrasti, spacca a metà il Nizza e la Roma raddoppia.

Cristante (24' st) 6

Si mette a guardia per fare scudo nel finale.

Tsimikas 6

Inizio timido, non prende mai il fondo e deve calibrare il mirino. Sull'ennesimo traversone si regala l'assist a Mancini.

Soulé 6

La Roma si accende solo quando ha lui la palla tra i piedi, gli manca un po' di concretezza per lasciare il timbro in certe notti europee.

Pisilli (24' st) 5

Rimette il Nizza in partita. Colpire Mendy da dietro quando il pallone stava per uscire sul fondo è una grossa ingenuità.

El Shaarawy 5.5

Svaria molto vista l'organizzazione difensiva francese, ma viene continuamente ribalzato. E così Gasp lo toglie all'intervallo.

Pellegrini (1' st) 6.5

Gli basta poco per cambiare la Roma: alza il livello di pericolo colpendo due volte di testa, poi disegna la parabola che manda in cielo Ndicka.

Dovbyk 5.5

Il duello con Bah lo sfianca ed è poco lucido quando potrebbe inventare qualcosa di diverso. Alla fine rimane un'altra prova insipida.

Ferguson (24' st) 6

Entra e la Roma si abbassa, pochi palloni giocabili.

All. Gasperini 6

Servono i gol dei centrali difensivi per concretizzare il dominio. Rimane una Roma offensivamente piatta, ma condannata a soffrire solo nel finale per un'ingenuità.

ARBITRO Fernandez 6

Rigore difficile da contestare: Pisilli è in ritardo e colpisce Mendy sul piede sulla linea dell’area di rigore.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

