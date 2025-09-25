Bologna, l’assedio finale e Skorupski non bastano: l’Aston Villa vince 1-0

Il Bologna di Vincenzo Italiano cade al Villa Park di Birmingham. Il match parte subito in salita per il club rossoblu, con la prima occasione della partita che arriva al 7' con il il tiro del centravanti dei padroni di casa Guessand, che dopo essersi liberato bene in area trova lo specchio della porta e l'immediata risposta di Skorupski. Al 13' arriva, però, il vantaggio dell' Aston Villa , con il centrocampista scozzese McGinn che raccoglie il pallone dal limite e lascia partire un gran tiro all'angolino destro della porta dei rossoblu. Al 68' Vitik concede un calcio di rigore all'Aston Villa a seguito di un tackle maldestro in area di rigore. Dagli undici metri si presenta Watkins che, con un rigore non eccellente, si fa ipnotizzare da Skorupski . Il Bologna raccoglie l'orgoglio e tenta il tutto per tutto: la traversa colpita da Castro al 71' con un gran colpo di testa e quello di Vitik negli ultimi secondi del match - al 95' -, avvicinano il Bologna al gol del pareggio, con Bizot che ha sigillato la vittoria per i suoi, assicurando i primi tre punti all'Aston Villa in quest' Europa League .

Il resoconto delle altre partite

Parte bene la Steaua Bucarest che vince in casa della novità Go Ahead Eagles: gol di Miculescu al 13' e tre punti per il club rumeno. Vince il Lille di Giroud - che affronterà la Roma nel prossimo turno di Europa League -, autore del gol del definitivo 2-1 che ha permesso al club francese di portare a casa i tre punti. Di Igamane e Magnusson (Brann) le altre due reti. Parità tra Ferencvaros e Viktoria Plzen: apre le marcature per gli ospiti Durosinmi al 16' ed al 38' arriva l'espulsione di Makreckis che costringe i padroni di casa in dieci uomini. Nonostante l'inferiorirà numerica, il club bulgaro riesce ad agguantare il pareggio al 94' grazie alla rete di Pesic. Colpaccio del Genk in casa dei Rangers, in dieci dal 41' per l'espulsione di Diomande. Il coreano Hyeon-Gyu Oh sbaglia un calcio di rigore nei minuti di recupero del primo tempo, per poi segnare al 55' il gol del vantaggio definitivo. Il Porto la spunta al 93' contro il Salisburgo con il gol di William Gomes. Lo stesso fa il Lione di Fonseca contro l'Utrecht grazie alla rete dell'ex Venezia Tessmann al 75'. Lo Stoccarda stende il Celta Vigo: Bouanani al 51' ed El Khannouss al 68' portano i padroni di casa sul 2-0, a cui risponde Iglesias all'86'. Goleada del Panathinaikos in casa dello Young Boys, con il gol dell'ex Verona Swiderski e la tripletta di Zaroury che stendono gli svizzeri, con Janko che ha segnato l'unico gol della partita per i padroni di casa.