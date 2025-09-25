Italiano: “Ci è mancata la giocata per arrivare al gol, vogliamo arrivare in fondo”

Non basta una buona prova al Bologna per raccogliere punti dalla tana dell'Aston Villa, che passa per 1-0 davanti al suo pubblico, nel primo match della fase a girone di Europa League. Ai villans basta un gol di capitan McGinn nel primo tempo - al 13' - per avere ragione degli avversari, ma i rossoblù lottano fino alla fine. Gi emiliani sfiorano il pareggio al 26' del secondo tempo quando il neo entrato Orsolini crossa dalla destra per Castro, che impatta bene di testa, ma centra in pieno la traversa. La squadra di Italiano si riversa in attacco e a pochi istanti dalla fine del recupero sfiora l'1-1 con un colpo di testa di Dallinga che viene salvato provvidenzialmente da Bizot. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Vincenzo Italiano, analizzando quanto messo in mostra dalla sua squadra al Villa Park.
"Vogliamo superare il girone": parla Italiano
"Nei primi 20 minuti, loro sono riusciti a fare diversi break in mezzo al campo, collezionando un po' troppi corner. Dopo, la squadra ha lavorato bene. Siamo arrivati dentro la loro area, creando tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 16 metri. Ci è mancata la giocata per arrivare al gol, ma sono contento di quello che abbiamo fatto. Spiace non aver preso punti". Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport al termine del ko esterno del Bologna sul campo dell'Aston Villa, nel primo match della fase a girone di Europa League. "Possiamo crescere nel palleggio nella metà campo avversaria. A volte andiamo subito in verticale. Dobbiamo inserire ancora bene i nuovi arrivati come Bernardeschi e Rowe. Siamo migliorati rispetto alla partita con il Genoa - aggiunge il tecnico -. Vogliamo superare il girone. Se poi saremo ancora dentro a marzo o aprile, ci giocheremo il tutto per tutto per arrivare fino in fondo. Il primo obiettivo è quello di raccogliere punti per raggiungere i playoff o passare direttamente alla fase successiva. Siamo andati tante volte in fuorigioco. Conoscendo il loro modo di difendere, avremmo potuto attaccare meglio la loro linea difensivo. Loro stati coraggiosi nel tenere la profondità."
"Possiamo lottare con tutti": le parole di Skorupski
"Oggi possiamo essere orgogliosi di aver lottato contro una squadra molto forte. Possiamo lottare con tutti. Giocando così, possiamo passare il turno". Così Lukas Skorupski ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Bologna sul campo dell'Aston Villa, nel primo match di Europa League. "Sappiamo ormai da più di un anno cosa ci chiede lo staff ed è un vantaggio. Ora torniamo in Italia perché bisogna fare punti in campionato - aggiunge il portiere polacco -. Queste partite ci fanno crescere. Lo abbiamo dimostrato anche lo scorso anno dopo la Champions, giocando ad alto livello in campionato.Sono sicuro che dimostreremo il nostro valore anche quest'anno. Sul rigore parato, pensavo tirasse un altro giocatore. Pensavo a Martinez, quando balla prima del tiro dal dischetto. Ho pensato a lui, sono rimasto centrale e ho lasciato lì il piede riuscendo a respingerlo".
"Siamo un po' frustrati": l'analisi di Ferguson
"Nel primo tempo non abbiamo giocato male, ma non è stata la nostra migliore prestazione. Molto meglio, invece, nella ripresa. Siamo un po' frustrati. È già la terza volta che giochiamo bene in questa stagione, ma restiamo senza prendere punti". Queste le parole del centrocampista Lewis Ferguson al termine del ko esterno del Bologna sul campo dell'Aston Villa. "Vogliamo fare un percorso speciale in Europa. Sarà difficile. Se però vogliamo riuscirci, dobbiamo fare punti. Stasera c'è stata la prestazione, ma non i punti - aggiunge il centrocampista scozzese -. Quando andiamo uomo contro uomo non è facile per i centrocampisti. Loro fisicamente sono fortissimi con McGinn, Kamara e Rogers. Nel secondo tempo siamo migliorati."
"La panchina fa parte dello sport": Orsolini sulle scelte di Italiano
"Siamo venuti qui per cercare di fare una grande partita. Loro sono una squadra fortissima. È stata una sfida di altissimo livello, hanno tenuto un ritmo impressionante nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto una spinta in più per cercare di pareggiare ma non ci siamo riusciti. Se giochiamo così, tutti gli avversari sono alla portata". Così Riccardo Orsolini al termine del match del Villa Park contro l'Aston Villa. "La panchina fa parte di questo sport, soprattutto quando si giocano tre partite alla settimana. L'importante è farsi trovare pronti, perché il mister dice sempre che chi subentra può decidere la gara - aggiunge l'esterno rossoblù-. Al fischio finale, Italiano mi ha detto che ho sbagliato un appoggio verso Dallinga. Ho cercato di discolparmi ma aveva ragione lui. La Champions ci ha dato consapevolezza. Tanti di noi non avevano un percorso europeo alle spalle. Quest'anno ci portiamo dietro un bagaglio d'esperienza importante. Bisogna continuare così. L'Aston Villa è tra le candidate ad arrivare in fondo alla competizione. Possiamo passare il turno, questo è il nostro obiettivo".
