Italiano: “Ci è mancata la giocata per arrivare al gol, vogliamo arrivare in fondo”

"Vogliamo superare il girone": parla Italiano

"Nei primi 20 minuti, loro sono riusciti a fare diversi break in mezzo al campo, collezionando un po' troppi corner. Dopo, la squadra ha lavorato bene. Siamo arrivati dentro la loro area, creando tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 16 metri. Ci è mancata la giocata per arrivare al gol, ma sono contento di quello che abbiamo fatto. Spiace non aver preso punti". Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport al termine del ko esterno del Bologna sul campo dell'Aston Villa, nel primo match della fase a girone di Europa League. "Possiamo crescere nel palleggio nella metà campo avversaria. A volte andiamo subito in verticale. Dobbiamo inserire ancora bene i nuovi arrivati come Bernardeschi e Rowe. Siamo migliorati rispetto alla partita con il Genoa - aggiunge il tecnico -. Vogliamo superare il girone. Se poi saremo ancora dentro a marzo o aprile, ci giocheremo il tutto per tutto per arrivare fino in fondo. Il primo obiettivo è quello di raccogliere punti per raggiungere i playoff o passare direttamente alla fase successiva. Siamo andati tante volte in fuorigioco. Conoscendo il loro modo di difendere, avremmo potuto attaccare meglio la loro linea difensivo. Loro stati coraggiosi nel tenere la profondità."

"Possiamo lottare con tutti": le parole di Skorupski

"Oggi possiamo essere orgogliosi di aver lottato contro una squadra molto forte. Possiamo lottare con tutti. Giocando così, possiamo passare il turno". Così Lukas Skorupski ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Bologna sul campo dell'Aston Villa, nel primo match di Europa League. "Sappiamo ormai da più di un anno cosa ci chiede lo staff ed è un vantaggio. Ora torniamo in Italia perché bisogna fare punti in campionato - aggiunge il portiere polacco -. Queste partite ci fanno crescere. Lo abbiamo dimostrato anche lo scorso anno dopo la Champions, giocando ad alto livello in campionato.Sono sicuro che dimostreremo il nostro valore anche quest'anno. Sul rigore parato, pensavo tirasse un altro giocatore. Pensavo a Martinez, quando balla prima del tiro dal dischetto. Ho pensato a lui, sono rimasto centrale e ho lasciato lì il piede riuscendo a respingerlo".