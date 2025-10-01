Gasperini sceglie Soulé: "Senza Dybala giocheranno gli stessi, dubbio Ferguson-Dovbyk"

Parla in conferenza stampa il tecnico della Roma , Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match di Europa League contro la squadra francese: "Il Lille è un'ottima squadra, molto dinamica e organizzata, che gioca in modo offensivo. Ha avuto un inizio di campionato con alcuni risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono sempre state positive. Bisognerà essere attenti e preparati".

Dubbio centravanti e Giroud

Il dubbio è sul centravanti: "Ferguson è un giovane che ha fatto molto bene due anni fa, mentre l'anno scorso è incappato in una stagione di difficoltà. Si sta applicando. E' importante che lui e Dovbyk abbiano una crescita sul piano fisico". Mentre su quello che affronterà domani, Olivier Giroud: "Non dobbiamo farlo entrare in area di rigore, è un giocatore molto esperto, il buon allemaneto dimostra che si possono allungare le carriere". Tornando sulla partita di campionato col Verona, al termine della quale aveva parlato di stanchezza della squadra. "La fatica non è fisica - ha precisato - ma ci può essere stata un po' nelle motivazioni. Non è facile uscire da partite come il derby, che ti toglie tante energie, e dalla prima di Europa League. Il Verona ha avuto una reattività superiore a noi. Il problema è riuscire ogni volta a rientrare nelle gare, a pensare alla partita successiva, a valutare bene l'avversario. Queste sono le uniche abitudini che dobbiamo acquisire". Poi aggiunge: "Nel calcio di oggi giochi sempre tre partite, soprattutto se fai le coppe e se ci sono le nazionali. Questo diventare la normalità e non qualcosa di eccezionale".

L'assenza di Dybala

Sulle scelte di formazione: "In questo momento in attacco, con Dybala e Bailey fuori, abbiamo poche alternative e questo ci costringe a usare sempre gli stessi giocatori, a partita in corso o dall'inizio. L'unico problema nel giocare con così tanta frequenza possono essere gli infortuni. Abbiamo giocato a temperature alte, due volte alle 12.30 e una alle 15. Ma si tratta comunque di ragazzi che sono allenati bene, che possono recuperare in poco tempo ed essere pronti per la partita successiva". Infine la domanda 'Coppa o campionato?', Gasp risponde: "Non si deve mai scartare nulla. Il campionato è fondamentale, l'Europa altrettanto e sarà così anche la Coppa Italia. Abbiamo 3 competizione e dobbiamo affrontarle tutte con l'obiettivo di andare più avanti possibile".