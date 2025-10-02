Roma-Lilla: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La Roma ospita il Lilla all'incontro valido per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi si presentano all'appuntamento con in tasca i 3 punti raccolti all'esordio sul campo del Nizza, dove a decidere l'incontro sono stati Evan Dicka e Matias Soulé: 2-1 il finale. I giallorossi sono inoltre reduci dai due successi consecutivi in campionato contro Lazio e Verona - gara che ha visto l'ex Juve mettere a segno la seconda marcatura stagionale - . Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Bruno Genesio, che al debutto in Europa ha superato per 2-1 i norvegesi del Brann. L'agenda di Gian Piero Gasperini prevede poi la trasferta al Franchi del 5 ottobre, la sfida con l'Inter all'Olimpico di sabato 18 e il ritorno in Europa contro il Viktoria Plzen di giovedì 23.