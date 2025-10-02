Roma-Lilla: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La Roma ospita il Lilla all'incontro valido per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi si presentano all'appuntamento con in tasca i 3 punti raccolti all'esordio sul campo del Nizza, dove a decidere l'incontro sono stati Evan Dicka e Matias Soulé: 2-1 il finale. I giallorossi sono inoltre reduci dai due successi consecutivi in campionato contro Lazio e Verona - gara che ha visto l'ex Juve mettere a segno la seconda marcatura stagionale - . Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Bruno Genesio, che al debutto in Europa ha superato per 2-1 i norvegesi del Brann. L'agenda di Gian Piero Gasperini prevede poi la trasferta al Franchi del 5 ottobre, la sfida con l'Inter all'Olimpico di sabato 18 e il ritorno in Europa contro il Viktoria Plzen di giovedì 23.
Roma-Lilla: dove vederla
La sfida tra le formazioni di Gasperini ed Genesio è in programma alle ore 18.45 di giovedì 2 ottobre allo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming sulla piattaforma Now.
Roma-Lilla: le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Celik, Wesley, Pisilli, Cristante, Angelino, Pellegrini, Ferguson.
Indisponibili: Bailey, Baldanzi, Dybala, Vasquez.
Squalificati: nessuno.
LILLA (4-2-3-1): Bodart; Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Prado, Haraldsson, Cornela; Giroud. Allenatore: Genesio.
A disposizione: Caillard, Merzouk, Mbemba, Mandi, Costarelli, Sahraoui, Broholm, Mukau
Indisponibili: Alexsandro, André, Gomes, E. Mbappe, Meunier, Özer, Raghouber
Squalificati: nessuno
Arbitro: Lambrechts (Belgio). Assistenti: De Weirdt-Monteny (Belgio). IV ufficiale: Vergoote (Belgio). Var: Van Driessche (Belgio). Ass. Var: Tiago Martins (Portogallo).
