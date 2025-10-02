Bologna-Friburgo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

BOLOGNA - Il Bologna ospita il Friburgo nella seconda giornata dell’Europa League per rialzare la testa dopo la sconfitta in casa dell'Aston Villa e provare a prendersi la prima vittoria nella League Phase. Nel primo appuntamento il Bologna è caduto a Birmingham contro i Villans di Emery, avversario tra i più difficili del girone e candidato alla vittoria finale. Ora, però, i rossoblù di Vincenzo Italiano si preparano a vivere la prima notte europea in casa dopo il pareggio subito nei minuti di recupero dal Lecce nell'ultimo turno di campionato. Lo stadio Renato Dall’Ara è pronto a riempirsi per spingere i felsinei, chiamati a riscattarsi e a inseguire con decisione il cammino in Europa League. Non sarà facile contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, uscito vincente dalla prima con il Basilea, che dopo un inizio non semplice in Bundesliga ha ritrovato il passo della scorsa stagione.