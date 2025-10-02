Tuttosport.com

Bologna-Friburgo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Dopo il ko all'esordio contro l'Aston Villa, i rossoblù di Italiano si preparano ad ospitare al Dall'Ara Grifo e compagni
BOLOGNA - Il Bologna ospita il Friburgo nella seconda giornata dell’Europa League per rialzare la testa dopo la sconfitta in casa dell'Aston Villa e provare a prendersi la prima vittoria nella League Phase. Nel primo appuntamento il Bologna è caduto a Birmingham contro i Villans di Emery, avversario tra i più difficili del girone e candidato alla vittoria finale. Ora, però, i rossoblù di Vincenzo Italiano si preparano a vivere la prima notte europea in casa dopo il pareggio subito nei minuti di recupero dal Lecce nell'ultimo turno di campionato. Lo stadio Renato Dall’Ara è pronto a riempirsi per spingere i felsinei, chiamati a riscattarsi e a inseguire con decisione il cammino in Europa League. Non sarà facile contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, uscito vincente dalla prima con il Basilea, che dopo un inizio non semplice in Bundesliga ha ritrovato il passo della scorsa stagione.

SEGUI BOLOGNA-FRIBURGO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Friburgo: diretta tv e streaming

Bologna-Friburgo, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Europa League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Dall'Ara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna-Friburgo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Heggem, Miranda, Zortea, Fabbian, Moro, Pobega, Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Indisponibili: -. Squalificati: -.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu, Kubler, Ginter, Jung, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster. A disposizone: Muller, Huth, Treu, Gunter, Rosenfelder, Ogbus, Suzuki, Hofler, Scherhant, Holer, Dinkci, Matanovic. Inidpsonbili: Kyereh, Lienhart, Irié. Squalificati: -.

ARBITRO: Minakovic (Serbia). ASSISTENTI: Borovic-Bozovic. IV UFFICIALE: Mitic. VAR: Bebek (Croazia). ASS. VAR: Del Cerro Grande (Spagna).

 

 

 

 

