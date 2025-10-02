Incredibile all'Olimpico, due errori Dovbyk e uno Soulé: la Roma sbaglia per tre volte un rigore!

Clamoroso allo stadio Olimpico nella partita tra Roma e Lilla nel secondo turno della fase campionato di Europa League. La formazione giallorossa è riuscita a sbagliare tre volte un rigore. Sotto di una rete, la squadra di Gasperini ha avuto la chance di trovare il pareggio dagli undici metri all’82’ ma, poi, è successo di tutto. Dal dischetto si presenta Dovbyk (entrato pochi minuti prima al posto di Ferguson) che si fa parere il tiro. Il direttore di gara, però, dopo un consulto col Var, decide di far calciare di nuovo il penalty perché un giocatore dei francesi era entrato in area prima della battuta. Dovbyk ci riprova e si fa ancora una volta ipnotizzare dal portiere avversario ma, nuovamente, il rigore deve essere ripetuto, stavolta perché l’estremo difensore si è mosso prima.