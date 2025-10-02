Italiano: "Il nostro obiettivo è superare il turno. Metteremo a posto tante cose, c'è margine"

"Il primo tempo mi è piaciuto, lo abbiamo approcciato bene. Loro hanno tenuto botta per 90 minuti, pensavo peggio onestamente. Nel secondo tempo li abbiamo sofferti ed è venuto fuori questo pareggio. Nella ripresa non siamo riusciti ad affondare il colpo. Loro sono stati compatti. Ci siamo riaccesi un quarto d'ora. Prendiamo il punto e muoviamo la classifica. Il nostro obiettivo è superare il turno, sono fiducioso". Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Bologna e Friburgo. "E' il 2 ottobre, forse l'anno scorso eravamo messi peggio a questo punto della stagione. Bernardeschi e Rowe cresceranno, così come tutti - ha aggiunto il tecnico rossoblù -. Stiamo andando a folate. C'è tempo. In Europa ci dobbiamo credere. Metteremo a posto tante cose, c'è margine. Loro mi hanno fatto una bella impressione. Non è facile giocare ogni tre giorni, dobbiamo prendere confidenza con queste partite ravvicinate. Questa Europa League è competitiva. Le aspettative ci sono, da parte di tutto l'ambiente".