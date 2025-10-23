Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale

Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto all'obiettivo di qualificazione agli spareggi per gli ottavi. L'appuntamento è alle 18.45 all'Arena Nazionale di Bucarest, sul campo della Steaua. E' in crescita il Bologna, reduce da tre vittorie e un pareggio in campionato, dove è salito al quinto posto, inframezzate dal ko in casa dell'Aston Villa e dal pareggio interno con il Friburgo in Europa League. Serve il colpo europeo, ma a complicare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bucarest è arrivata a inizio settimana la notizia del ricovero di Vincenzo Italiano per la polmonite bilaterale.
Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna: diretta tv e streaming
La partita tra Steaua e Bologna è in programma alle ore 18.45 all'Arena Nazionale di Bucarest e saà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.
Steaua Bucarest-Bologna, probabili formazioni
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut, Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. Allenatore: Charalabous. A disposizione: Udrea, Zima, Dancus, Kiki, Pantea, Lixandru, Edjourna, Politic, Alibec, Miculescu, Thiam, Toma.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitiki, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Nicolini (Italano indisponibile). A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Heggem, Holm, Miranda, Fabbian, Moro, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro.
ARBITRO: Treimanis. ASSISTENTI: Gudermanis-Spasennikovs. QUARTO UOMO: Golubevs. VAR: Manschot. AVAR: Ratnieks.