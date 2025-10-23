Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale

Raccolta la prima vittoria stagionale esterna in campionato a Cagliari, il Bologna cerca il primo colpo in trasferta in Europa League, per rilanciarsi e rimettersi in carreggiata rispetto all'obiettivo di qualificazione agli spareggi per gli ottavi. L'appuntamento è alle 18.45 all'Arena Nazionale di Bucarest, sul campo della Steaua. E' in crescita il Bologna, reduce da tre vittorie e un pareggio in campionato, dove è salito al quinto posto, inframezzate dal ko in casa dell'Aston Villa e dal pareggio interno con il Friburgo in Europa League. Serve il colpo europeo, ma a complicare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bucarest è arrivata a inizio settimana la notizia del ricovero di Vincenzo Italiano per la polmonite bilaterale.