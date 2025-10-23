Il Bologna vince a Bucarest, primo successo in Europa: Odgaard e Dallinga decisivi, Steaua ko

Prima vittoria stagionale in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano che batte in Romania lo Steaua Bucarest per 2-1. Le reti degli emiliani tutte nel primo tempo, firmate da Odgaard al minuto 9 e da Dallinga tre minuti dopo al 12°. Nella ripresa, la formazione rumena ha accorciato le distanze con Birligea al 54°. I felsinei salgono così a quota 4 punti dopo la sconfitta contro l'Aston Villa e il pari contro il Friburgo. Prossimo appuntamento il 6 novembre al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann.
Lione ok, cade l'Aston Villa
Tolisso e Moreira lanciano il Lione che batte in casa 2-0 il Basilea mentre l'Aston Villa cade a sorpresa in Olanda sul campo del Go Ahead Eagles per 2-1 (a Emery non basta la firma di Guessand). Crollano ancora i Rangers per 3-0 in trasferta contro il Brann mentre il Ferencvaros espugna Salisburgo col punteggio di 3-2. Akturkoglu regala i tre punti al Fenerbahce che liquida di misura lo Stoccarda mentre il Braga è capolista a 9 punti dopo aver battuto in casa la Stella Rossa. Pari infine a reti inviolate tra Genk e Betis Siviglia.