Il Bologna vince a Bucarest, primo successo in Europa: Odgaard e Dallinga decisivi, Steaua ko

Prima vittoria stagionale in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano che batte in Romania lo Steaua Bucarest per 2-1. Le reti degli emiliani tutte nel primo tempo, firmate da Odgaard al minuto 9 e da Dallinga tre minuti dopo al 12°. Nella ripresa, la formazione rumena ha accorciato le distanze con Birligea al 54°. I felsinei salgono così a quota 4 punti dopo la sconfitta contro l'Aston Villa e il pari contro il Friburgo. Prossimo appuntamento il 6 novembre al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann.