Orsolini: “Tre punti d'oro. Anzi, di platino”. E su Italiano: "Ci ha fatto una sorpresa in videochiamata”

"Sono andato vicino al gol in più occasioni, ma non fa niente. Sono tre punti d'oro. Anzi, di platino. Diamo uno slancio alla nostra classifica. È stata un'ottima prestazione nel primo tempo. Loro hanno provato a riaprirla, su un campo pesante e con un tifo caldo". Queste le parole di Riccardo Orsolini ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Bologna sul campo dell'Fcsb . "Questa vittoria è una boccata d'ossigeno per la classifica. Dovevamo cercare di chiudere la partita prima, ma sono contento - aggiunge l'esterno rossoblù -. Giocare qui era difficile. Ora avremo tante partite in pochi giorni, con poco tempo di recupero. La rosa è lunga ma bisogna recuperare bene. Ci siamo sentiti con il mister in sala riunioni. Ci ha fatto una sorpresa in videochiamata. La vittoria è anche per lui".

Bologna, le parole di Odgaard dopo la vittoria in Europa League

"Sono contento per il gol, ma ancor di più per la nostra prima vittoria in Europa e per i nostri tifosi arrivati qui". Così Jens Odgaard, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria del Bologna. "Io sto bene dopo l'operazione in estate e ora sono felice. Forse siamo più forti dell'anno scorso perché Italiano ha più tempo per trasmettere la sua filosofia. Siamo felici di questa vittoria anche per lui".

Le dichiarazioni di Daniel Niccolini, vice di Italiano

"L'approccio alla partita è stato giusto. I primi 30-35 minuti sono stati di alto livello, poi ci sta che arrivi un po' di sofferenza in trasferta. Abbiamo avuto tantissime occasioni per fare il terzo gol, tra un palo e le parate del portiere". Queste le parole di Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano assente per una polmonite, ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Bologna. "Ci tenevamo a dedicargli questa partita. Non ho ancora sentito Italiano, ma credo che qualche messaggio ai componenti dello staff sia arrivato. Stare lontano dalla squadra, per lui è una sofferenza - aggiunge -. Abbiamo due o tre giocatori nello stesso ruolo davanti. Odgaard ha caratteristiche forse uniche nella squadra. Sa galleggiare tra le linee, ha il tiro, ha il passaggio e fa anche gol. Nel primo tempo avremmo potuto chiudere la partita quando Orsolini non ha passato quella palla a Dallinga. Per oggi lo possiamo perdonare. Dallinga sta facendo molto bene".