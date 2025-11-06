Rangers-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Tornare dalla Scozia con tre punti. Questo l'obiettivo di una Roma con gli uomini contati in attacco e che affronta i Rangers per dare la scossa a una classifica d'Europa League che fin qui vede i giallorossi a soli tre punti. Va peggio alla squadra di Glasgow, ancora a caccia del primo successo internazionale dopo le sconfitte contro Genk, Sturm Graz e Brann. Il cambio in panchina dello scorso 21 ottobre, oggi l'allenatore è Rohl, però non ha ancora portato i frutti sperati perché i Rangers arrivano al match dopo la sconfitta in Scottish Cup ai supplementari nel derby con i Celtic. "Quando vieni a giocare su questi campi, però, le partite sono sempre difficili con ambienti caldi - ha detto Gasperini alla vigilia-. Ci aspettiamo una partita impegnativa sotto l'aspetto atletico. Dovremo esser bravi per fare una buona gara".