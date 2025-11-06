Rangers-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Tornare dalla Scozia con tre punti. Questo l'obiettivo di una Roma con gli uomini contati in attacco e che affronta i Rangers per dare la scossa a una classifica d'Europa League che fin qui vede i giallorossi a soli tre punti. Va peggio alla squadra di Glasgow, ancora a caccia del primo successo internazionale dopo le sconfitte contro Genk, Sturm Graz e Brann. Il cambio in panchina dello scorso 21 ottobre, oggi l'allenatore è Rohl, però non ha ancora portato i frutti sperati perché i Rangers arrivano al match dopo la sconfitta in Scottish Cup ai supplementari nel derby con i Celtic. "Quando vieni a giocare su questi campi, però, le partite sono sempre difficili con ambienti caldi - ha detto Gasperini alla vigilia-. Ci aspettiamo una partita impegnativa sotto l'aspetto atletico. Dovremo esser bravi per fare una buona gara".
Segui Rangers-Roma LIVE sul nostro sito
Dove vedere Rangers-Roma: diretta tv e streaming
La partita tra Rangers e Roma è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv su SkySport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.
Rangers-Roma, probabili formazioni
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti. Allenatore: Rohl. A disposizione: Wright, Aarons, Antman, Fernandez, Gassama, Kelly, Miovsky, Moore, Rothwell, Cameron, Curtis.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndcka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkwski, Ghilardi, Rensch, Romano, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas, El Shaarawy.
ARBITRO: Krogh. ASSISTENTI: Rasmussen-Bramsen. QUARTO UOMO: Kristoffersen. VAR: Van Driessche. AVAR: Delajod.