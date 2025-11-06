Soulé-Pellegrini show, la Roma vince a Glasgow. Bologna in 10 dal 23', pari senza gol con il Brann

Nessun imprevisto a Glasgow. La Roma supera i Rangers fanalino di coda all'incontro valido per la 4ª giornata di Europa League e ritrova i 3 punti che mancavano dall'esordio, a cui sono poi seguite le sconfitte interne contro Lilla e Viktoria Plzen. A ridare fiato alla classifica sono Matias Soulé (13'), Lorenzo Pellegrini (35'): 2-0 il finale. Il calendario dei giallorossi di Gian Piero Gasperini prevede ora la gara interna con l' Udinese (9/11) e la trasferta di Cremona (23/11). In Europa invece, il prossimo vedrà i giallorossi ospitare il Midtjylland capolista all'appuntamento di giovedì 27 all'Olimpico. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida fra Bologna e Brann, con la formazione di Vincenzo Italiano che resta in 10 al 23’ del primo tempo in seguito al rosso diretto di Charalampos Lykogiannis , espulso per l’entrata su Emil Kornvig . Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù tengono il campo e non rinunciano a cercare spazi in avanti. La prossima c'è il Salisburgo il 27. Prima però, gli impegni con Napoli (9/11) e Udinese (22/11).

Rangers-Roma- il racconto della partita

Roma subito in avanti alla ricerca di spazi sfruttando a pieno regime la corsia destra. Una pressione che al 13' frutta il vantaggio con il colpo di testa Soulé, che a due passi dalla porta riceve il cross di Pellegrini. L'ex Juve ci riprova da fuori col mancino, ma Butland devia in angolo. Al 35', Dovbyk gestisce una gran palla al limite e riesce a servire Pellegrini che con l'esterno destro trova l'angolino basso. Non passa molto che i padroni di casa tentano un blitz in area, sventato dal muro di Mancini sulla conclusione ravvicinata di Moore. Allo scadere del primo tempo, Soulé si ripresenta dal limite per riprovare il sinistro: la palla accarezza però il palo e si spegne sul fondo. Nella ripresa, i Rangers provano a rientrare in partita, ma la formazione di Gasperini è granitica in difesa. Al 66' è Aasgaard a provarci dalla distanza ma senza impensierire Svilar. Non passa molto che i giallorossi mancano incredibilmente il 3-0 con la conclusione di Tsimikas deviata sottorete sulla traversa e la palla che non oltrepassa la linea nonostante il tuffo a pieno corpo di Celik che finisce dentro la porta. Al triplice fischio esulta la panchina di Gasperini.

Bologna-Brann: il racconto della partita

Buona partenza degli ospiti che alzano il pressing sull'immediato giropalla del Bologna. I padroni di casa però impegnano la difesa avversaria dapprima con Bernardeschi e poi con il colpo di testa ravvicinato di Fabbian (su calcio d'angolo battuto dall'ex Juve) intercettato da Dyngeland. Ma al 23', gli uomini di Italiano restano in 10 in seguito all'espulsione diretta di Lykogiannis, punito dall'arbitro Schlager per l'intervento in due tempi Kornvig, fermato con un'entrata sulla tibia che cambia i connotati del match, il cui parziale resta però inviolato al duplice fischio. Nella ripresa, il Bologna tiene bene il campo nonostante l'inferiorità numerica e non rinuncia a cercare spazi in avanti. Al 67', Cambiaghi sfiora il vantaggio con una conclusione di prima che manca di poco lo specchio. Nel finale Lucumì sfiora il vantaggio e il Brann quasi si condanna con un'autorete. Ma al triplice fischio le marcature restano inviolate e rossoblù guadagnano 1 punto nonostante l'uomo in meno per 70'.