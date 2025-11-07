Tuttosport.com
Pagelle Roma: primo gol europeo per Soulè, Mancini insuperabile. Sprazzi di Dovbyk

Vittoria sul campo dei Rangers e prestazione convincente per i giallorossi di Gasperin, che ora scalano posizioni
Pagelle Roma: primo gol europeo per Soulè, Mancini insuperabile. Sprazzi di Dovbyk© AS Roma via Getty Images
3 min

Continua il momento positivo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella trasferta europea in Scozia è riuscita a fare bottino pieno imponendosi sui Rangers per 0-2. A decidere il match sono state le reti dell'ex Juve Soulè e quella del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Ora la classifica sembra aver cominciato a mandare segnali differenti rispetto a quanto si era visto nelle prime uscite stagionali in Europa e la speranza dei tifosi romanisti è che si possa mantenere questo trand anche andando avanti. 

Butland 6 Limita i danni come può. Bella parata su Soulè nel primo tempo. Sui gol non può fare miracoli: Pellegrini è bravo a piazzare il 2-0 con precisione all'angolino basso. 
Tavernier 5 Serata col mal di testa. Spesso in ritardo nelle situazioni decisive. 
Souttar 5 Duello complicato con Dovbyk, che gli sfugge sull'azione che vale il raddoppio giallorosso. Si batte con orgoglio, ma non riesce a fermare - più in generale - gli attaccanti giallorossim che gravitano dalle sue parti. 
Dijga 5.5 Non perfetto sul corner da cui nasce la rete di Soulè.  
Aarons 6 Non chiude sul primo gol ma nel complesso è molto combattivo. Cresce nella ripresa. 
Barron 6 Non tira mai indietro la gamba, risulta tra gli ultimi ad arrendersi di fronte alla mediana giallorossa. 
Raskin 5 Poco convincente, soffre i portatori di palla della squadra di Gasperini. Diomande (16' st) 6 Buon apporto in corso d'opera. 
Meghoma 5 Gira un po' a vuoto tanto da essere sostituito dopo appena un tempo. Aasgaard (1' st) 6 Entra bene e sfiora il gol. 
Moore 6.5 Belle incursioni nel primo tempo, solo un bel recupero difensivo di Mancini gli nega il gol. Curtis (36' st) ng 
Chermiti 6 A conti fatti, il più pericoloso dei Rangers. Ha il merito di provarci sempre e la gamba non gli manca. Miovski (28' st) 5.5 Non incanta, ma entra quando la gara ormai è compromessa per gli scozzesi. 
Gassama 6 Si sbatte tanto anche se conclude poco. Danilo (16' st) 6 Se la cava con mestiere. 
All. Rohl 6 Mette in campo una squadra combattiva. La differenza tecnica con la Roma però si vede tutta. Cammino in Europa League sempre più in salita per i protestanti di Glasgow.

I voti della Roma

Svilar 6 Buoni interventi soprattutto in uscita nella ripresa. 
Mancini 7 Un gigante al centro della difesa giallorossa. Gran bel recupero su Moore nel primo tempo. 
Ndicka 6.5 Si disimpegna con sicurezza. Attento nei momenti più caldi della gara. 
Hermoso 6 Qualche passaggio a vuoto, soprattutto quando viene attaccato in velocità da Chermiti, ma nel complesso convince. 
Celik 5.5 Clamoroso gol mancato a pochi passi dalla linea di porta. Wesley (28' st) 6 Al piccolo trotto, fa poco per mettersi in luce: non che ce ne sia particolare bisogno, questa volta. 
Cristante 7 Mette lo zampino sul primo gol di Soulè con un bell'assist di testa su azione da corner. Non sbaglia niente. 
El Aynaoui 6 Merita la fiducia di Gasperini con una prova di buon livello. 
Tsimikas 5.5 Tra i meno positivi della Roma, qualche errore di troppo. Rensch (28' st) 6 Affidabile anche se entra a partita ormai decisa. 
Soulè 7.5 Ha l'argento vivo addosso. Sblocca il match - firmando il suo primo gol assoluto nelle coppe europee - e trascina la Roma. El Shaarawy (21' st) 6 Qualche sgroppata nel finale.  
Pellegrini 7 Un gol firmato con un bel colpo di biliardo e tante giocate di qualità. Illumina la scena: anche a lui fa bene la cura Gasperini. Kone (21' st) 6 Buon apporto nella ripresa. 
Dovbyk 6.5 Gran bel lavoro sul gol di Pellegrini. Non segna ma fa segnare i compagni: una nota lieta per Gasperini aspettando le prossime sfide in campionato. Pisilli (41' st) ng. 
All. Gasperini 7 Disegna una Roma convincente dando spazio a qualche alternativa e riscattando le sconfitte con Lille e Plzen. 
 
ARBITRO 
Krogh 6.5 Gestisce bene la partita. Nessun cartellino giallo, lascia correre bene. Un bell’arbitraggio all’europea.  

