Pagelle Roma: primo gol europeo per Soulè, Mancini insuperabile. Sprazzi di Dovbyk

Continua il momento positivo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella trasferta europea in Scozia è riuscita a fare bottino pieno imponendosi sui Rangers per 0-2. A decidere il match sono state le reti dell'ex Juve Soulè e quella del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Ora la classifica sembra aver cominciato a mandare segnali differenti rispetto a quanto si era visto nelle prime uscite stagionali in Europa e la speranza dei tifosi romanisti è che si possa mantenere questo trand anche andando avanti.