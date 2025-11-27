Bologna-Salisburgo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

Il Bologna arriva alla sfida di Europa League contro il Salisburgo in uno stato di grazia. La squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato grande solidità tattica e concretezza, come evidenziato dalle tre vittorie consecutive in Serie A contro Parma, Napoli e Udinese . Nonostante l’ottimo rendimento in Italia, i felsinei devono ancora trovare la piena continuità in Europa, dove la classifica è molto corta. L’obiettivo è sfruttare l’entusiasmo del campionato per chiudere il discorso qualificazione e assicurarsi almeno il passaggio agli spareggi. Il Salisburgo approccia la trasferta di Europa League da leader della Bundesliga austriaca , un dato che ne sottolinea la costante forza nel contesto nazionale. Tuttavia, nelle ultime due gare in campionato la squadra di Letsch ha ottenuto solo un punto, evidenziando alcune inattese fragilità, soprattutto difensive, che il Bologna cercherà di sfruttare. In Europa League la qualificazione è in bilico e sarà necessaria una vittoria per scalare la classifica e posizionarsi almeno in zona playoff. La gara del Dall’Ara sarà sicuramente uno step cruciale.

Italiano: "Sono forti, giovani e di qualità"

"Il Salisburgo? Non si conoscono mai abbastanza gli avversari che si affrontano finché non ci giochi contro. Li abbiamo studiati in video, sono forti e giovani, con tanta qualità". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna alla vigilia. "Il nostro obiettivo è qualificarci e per farlo abbiamo bisogno di raccogliere quanti più punti possibili nelle sfide che restano in casa, spinti dall'appoggio del nostro pubblico. Non so quanti punti servano, so solo che dobbiamo metterci attenzione e concentrazione", ha aggiunto. "Bisogna sempre avere un occhio di riguardo per l'avversario, se non lo si conosce si va incontro a sorprese sgradite. Dobbiamo mettere in campo la nostra consapevolezza, lavorando al massimo della concentrazione e senza staccare la spina", ha sottolineato.

Dove vedere Bologna-Salisburgo streaming e diretta tv

Bologna-Salisburgo gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 21:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta oltre a Now e sull’app SkyGo In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Dominguez, Odgaard; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A dispozione: Franceschelli, Pessina, Casale, Holm, Vitik, Fabbian, Pobega, Bernardeschi, Castro.

Squalificati: Lykogiannis. Indisponibili. Cambiaghi; Rowe; Skorupski.

SALISBURGO (4-3-3): Schlager, Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic, Bidstrup, Kjaergaard; Kitano, Baidoo, Vertessen, Bischoff. Allenatore: Letsch.

A disposizione: Hamzic, Gadou, Kratzig, Trummer, Zigovic, Alajbegovic, Diabate, Diambou, Yeo, Aguilar, Konatè, Ratkov.

Indisponibili: Gourna-Douath, Kawamura, Melberg, Onisiwo, Zawieschitzky

Arbitro: Pajac (Hrv). Assistenti: Dobenica-Mihalj. IV Ufficiale: Lovric. VAR: Bebek-Salisbury