La Roma non si ferma più: 2-1 al Midtjylland, decidono El Aynaoui e El Shaarawy

Seconda vittoria di fila in Europa League per la Roma che batte in casa il Midtiylland capolista pe 2-1 e vola a quota 9 punti in classifica. Prima vittoria stagionale europea in casa per i giallorossi che sbloccano subito la gara, dopo appena sette minuti di gioco, grazie alla rete di El Aynaoui servito ad hoc da Celik. Al 27° minuto Konè è costretto al cambio a causa di un colpo subito alla caviglia: in campo al posto suo Cristante. Nella ripresa la squadra di Gasperini raddoppia al minuto 83 con El Shaarawy su assist di Bailey; nel finale di gara la formazione danese accorcia le distanze con Paulinho ma non basta ad evitare la loro sconfitta.

Aston Villa e Porto ok, poker Lilla

L'Aston Villa si impone in casa per 2-1 contro i Young Boys grazie alla doppietta di Malen: la formazione di Unai Emery aggancia così in testa alla classifica il Midtjylland. Tris del Porto che piega il Nizza 3-0: decisiva la doppietta di Veiga e il rigore trasformato da Samu. Poker del Lilla in casa contro la Dinamo Zagabria firmato dalle reti di Correai, Mukau, Igamane e Andre; vittoria a sorpresa anche del Celtic in casa del Feyenoord per 3-1 e del Ludogorets che piega per 3-2 il Celta Vigo. Pareggiano infine Fenerbahce-Ferencvaros (1-1), Paok-Brann (1-1) e Plzen-Friburgo (0-0).