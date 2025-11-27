Gasperini vince in Europa ma avvisa: "Contro il Napoli dovremo fare meglio”. Su Kone infortunato...

ROMA - La Roma interrompe il tabù Olimpico in Europa League e dopo le sconfitte contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen (1-2), batte 2-1 i danesi del Midtjylland grazie alle reti di El Aynoui ed El Shaarawy. Conquistata la vetta solitaria della classifica di Serie A , i giallorossi hanno fatto un importante passo in avanti anche in ottica qualificazione agli ottavi del torneo continentale. La formazione di Gian Piero Gasperini non conosce mezze misure e fin qui in stagione ha rimediato 12 vittorie e cinque sconfitte in 17 incontri, senza mai pareggiare dunque . Al termine del match il tecnico commenta così ai microfoni di Sky Sport il 2-1 sul Midtjylland: "La vittoria ha un significato di rilievo, migliora molto la nostra classifica ed è arrivata contro un'ottima squadra, come avevamo detto alla vigilia".

Gasperini analizza Roma-Midtjylland

L'allenatore di Grugliasco fa poi il perfezionista "Non abbiamo fatto una grande partita: dopo il vantaggio mi aspettavo di più sul piano tecnico, c'erano le condizioni per farlo, ma giochiamo molto e non sempre riusciamo a rendere al meglio. Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e commesso molti errori. Mi aspettavo una costruzione più pulita e di mettere gli attaccanti nelle condizioni di giocare meglio. La squadra ha comunque tenuto bene, ma per domenica servirà fare molto meglio. Quando non giochi bene finisci per spendere di più. Siamo partiti bene, ma poi ci siamo abbassati. Non è stata solo una questione di intensità o di condizione atletica, perché abbiamo corso tanto fino alla fine. Dovevamo rendere più partecipi gli attaccanti e loro muoversi meglio. A tratti abbiamo fatto buone cose, ma affrontavamo una squadra di valore con giocatori di qualità". Sul "falso nove" spiega: "In parte è stata una scelta dettata dalla necessità. Ferguson ha una distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Stasera abbiamo fatto alcune cose buone, altre meno, ma domenica avevamo fatto meglio".

Gasperini sull'infortunio di Koné

Unica nota negativa della serata l'infortunio di Koné: "Ha subito una brutta entrata alla caviglia, che gli ha provocato una leggera distorsione. Vedremo nei prossimi giorni". Sui singoli commenta: "El Aynaoui è in forte crescita, ha trovato il gol, ha rubato un pallone importante e ha servito una palla in profondità. E già un titolare, si altera con altri centrocampisti ed è un giocatore affidabile. Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica e molto motivato. Ha sofferto perché finora ha giocato poco, ma cresce e può migliorare sul piano tecnico. Dybala sta bene fisicamente, ha recuperato dall'infortunio e non ha problemi. L'ho sostituito nel finale ma può giocare anche tutti e novanta i minuti. Da punta centrale oggi ha avuto qualche difficoltà in più nel primo tempo, valuteremo se potrà agire ancora in quel ruolo o più decentrato".