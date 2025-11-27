Italiano: "Grande partita ma sul 3-1 abbiamo abbassato l'attenzione". E su Bernardeschi...

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il poker del Bologna al Salisburgo in Europa League. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: “I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito tre conclusione pericolose. Per il resto, abbiamo fatto una grande partita. I difensori sono stati bravi a non permettere loro di venire dentro il campo, e quelli davanti a finalizzare le azioni create. Mancano ancora tre partite, in una classifica corta e ricca di stravolgimenti: contro Celtic e Maccabi dobbiamo mantenere questo passo”. Italiano ha poi aggiunto: “In Europa tante squadre portano dentro gli esterni per creare gli uno contro uno dentro al campo, l’anno scorso ci è capitato tante volte in Champions. E’ una fatica ulteriore per i difensori, ma nel momento che la riconquisti e riesci a essere pericoloso e concreto porti a casa il risultato”.