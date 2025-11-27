Italiano: "Grande partita ma sul 3-1 abbiamo abbassato l'attenzione". E su Bernardeschi...

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il poker del Bologna al Salisburgo in Europa League. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: “I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito tre conclusione pericolose. Per il resto, abbiamo fatto una grande partita. I difensori sono stati bravi a non permettere loro di venire dentro il campo, e quelli davanti a finalizzare le azioni create. Mancano ancora tre partite, in una classifica corta e ricca di stravolgimenti: contro Celtic e Maccabi dobbiamo mantenere questo passo”. Italiano ha poi aggiunto: “In Europa tante squadre portano dentro gli esterni per creare gli uno contro uno dentro al campo, l’anno scorso ci è capitato tante volte in Champions. E’ una fatica ulteriore per i difensori, ma nel momento che la riconquisti e riesci a essere pericoloso e concreto porti a casa il risultato”.
Le parole di Italiano
L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “In queste partite ho notato che gli altri cercano di trovare soluzione soprattutto dentro al campo, ma quando gli riconquisti palla puoi fargli male. Nessuno butta via la palla, con il rischio di prestare il fianco. Abbiamo giocato contro squadre ricche di giocatori brevilinei contro cui dobbiamo ripiegare. Oggi ne abbiamo fatti 4 e potevamo farne ancora di più: siamo stati bravi”. Infine, il tecnico dei felsinei ha concluso così: “Bernardeschi è arrivato da un calcio meno intenso rispetto a quello europeo. All’inzio gli dissi che doveva adattarsi ad un ritmo diverso da quello a cui era abituato. Lui ha spunto, velocità e tiro: adesso sta facendo quello sprint mentale per tornare ai suoi vecchi livelli”.