La Roma a Glasgow per tornare a vincere: Gasperini si affida a Dybala e aspetta Zirkzee, le ultime

Dunque ricadrà sulla Joya il compito di farsi carico della Roma , almeno fino a quando il mercato non riaprirà. A quel punto il club giallorosso cercherà di portare, nel più breve tempo possibile, Joshua Zirkzee a Trigoria. La proprietà ha già dato mandato al ds Massara di trattare e non è escluso che il dirigente possa fermarsi in Inghilterra spostandosi da Glasgow a Manchester per iniziare a trattare il calciatore che ha dato disponibilità al trasferimento nella Capitale. Ma per ora Gasp dovrà fare con quello che ha a disposizione. "Il problema del gol però non dipende da un singolo - risponde l’allenatore a chi gli chiede in particolare del rendimento di Ferguson -. Lui viene giudicato come tutti, senza simpatie o antipatie. Per questo spero faccia come Hermoso che è diventato una colonna della squadra".

Hermoso su Folorunsho: "Sta alla Lega decidere"

E proprio lo spagnolo, al fianco di Gasperini in conferenza, torna anche sulla lite con Folorunsho. "Si commenta da solo quello che mi ha detto - le parole di Hermoso -. Ora sta alla Lega dire fino a che punto sono tollerabili certi comportamenti".Fondamentale, allora, tornare nella Capitale con una vittoria, soprattutto viste poi le ultime due partite del girone contro Stoccarda e Panathinakos, anche loro come i giallorossi a 9 punti. E se i tedeschi oggi giocheranno prima della Roma contro un Maccabi Tel Aviv che non ha molto da chiedere a quest’Europa League, i greci se la vedranno con il Viktoria Plzen, in piena corsa per un posto tra le prime otto. Centrare questo primo obiettivo per la Roma vorrebbe dire evitare due gare in una fase congestionata del campionato quando poi oltre al campionato arriverà anche la Coppa Italia, perché è vero che Gasperini crede di avere una rosa all’altezza per tre competizioni, ma se può risparmiare qualche energia di certo non gli dispiacerà.

Gli avversari della Roma

Intanto gli avversari della Roma stanno vivendo un momento non facile con il terzo cambio in panchina dall’inizio della stagione che, come primo risultato, ha portato a una sconfitta per 2-1 contro l’Hearts. Wilfried Nancy è quindi al debutto europeo come allenatore del Celtic e ha già incassato una buona dose di critiche, ma il tecnico francese non pare molto preoccupato: "Non perdo tempo su questo... Rispetto molto Gasperini perché il suo modo di giocare l’ho studiato molti anni fa. Quindi sono davvero emozionato per questa sfida. Sono felice di quello che ho visto finora. L’allenamento che abbiamo fatto ieri mi ha davvero soddisfatto. Il livello di lavoro è stato impeccabile. È il segnale che i miei giocatori sono in grado di proporre ciò che chiedo".