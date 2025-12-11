Tris Roma al Celtic: Ferguson brilla. Bernardeschi doppietta show, che rimonta del Bologna a Vigo!

Successo in rimonta per il Bologna, che alla 6ª giornata di Europa League ribalta il Celta Vigo grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi (66', rig., 74'), che al Balaidos mette a segno la sua quarta rete con la maglia rossoblù. 2-1 il finale: a segno per i padroni di casa, Bryan Zaragoza (17'). Con la complicità dell'ex Juve dunque, gli uomini di Vincenzo Italiano , già reduci dalla vittoria sul Salisburgo, salgono a 11 punti in classifica. Terzo successo consecutivo invece per la Roma, che trascinata dalla doppietta di Evan Ferguson (36', 45'+1') si aggiudica la trasferta di Glasgow superando il Celtic con il finale di 3-0: di Liam Scales l'autorete che sblocca le marcature (6'). Un risultato che consente all'attaccante in prestito dal Brighton di riscattarsi agli occhi di Gian Piero Gasperini , il quale nei giorni precedenti aveva a sua volta dichiarato pubblicamente come l'irlandese dovesse dare di più . La classifica riporta ora 12 punti con un ritardo di 3 lunghezze dalla vetta. Il calendario della Roma mette in programma la sfida interna con il Como di lunedì 15 e a seguire la gara con la Juve prevista per il 20 dicembre allo Stadium. E proprio i bianconeri saranno i prossimi avversari del Bologna in campionato: appuntamento domenica 14 al Dall'Ara. La penultima giornata della fase a girone unico si disputerà il 22 gennaio, quando le formazioni di Gasperini e Italiano ospiteranno rispettivamente Stoccarda e Celtic.

Celtic-Roma: il racconto della partita

Ottima partenza della Roma che sblocca le marcature dopo soli 5 minuti di gioco grazie alla clamorosa autorete di Scales, che in fase di copertura su Mancini si sostituisce all'avversario e colpisce di testa battendo Schmeichel su calcio d'angolo. Fortuna a parte, i giallorossi impostano bene la fase offensiva e al 9' tentano il raddoppio con la conclusione dal limite di El Shaarawy che manca di poco lo specchio. Gli uomini di Gasperini insistono ma peccano in qualche errore di troppo. Al 26', Ferguson rinuncia al dribbling e batte a rete dai 15 metri colpendo il palo esterno. L'ex Brighton trova allora il raddoppio riceve l'assist di Celik e finalizza la grande ripartenza degli ospiti. I padroni di casa provano a rientrare in partita con Hatate, che giunto davanti la porta spedisce il pallone sugli spalti. Poi, è ancora Ferguson a prendersi la scena calando il tris con un gran controllo e destro. La formazione di Nancy guadagna però un calcio di rigore per la trattenuta (assai lieve) di Hermoso ai danni di Engels, che dagli 11 metri però infrange sul palo la chance per accorciare le distanze. Nella ripresa, il Celtic prova a riaprire la partita ma la Roma difende senza troppe difficoltà il triplo vantaggio, senza rinunciare ad attaccare. Al 64', Iheanacho va a segno ma la sua posizione è in fuorigioco e la rete invalidata. Ma al 74', Bailey cala il poker e mette in cassaforte i 3 punti ricavandosi a centro area per liberare il sinistro vincente: la sua posizione però viene però rilevata in offside dal Var. Nel finale, è Schmeichel a negare il 4-0 agli ospiti, che al triplice fischio celebrano comunque una vittoria netta.

Celta Vigo-Bologna: il racconto della partita

Avvio di gara ad alti ritmi, con il Bologna che prova a rendersi pericolosa con il sinistro di Bernardeschi raccolto da Radu. Ma a sbloccare le marcature è il Celta Vigo con Zaragoza che al 17' accompagna in rete il pallone servito senza interferenze da Swedberg. La formazione di Italiano si lancia subito a caccia del pareggio, sfiorato al 21' con Rowe che davanti a Radu calcia manca inspiegabilmente la porta. Al 34', Holm calcia da fuori e conclude poco alto sopra la traversa. Allo scadere del primo tempo, è invece Castro a chiamare in causa Radu che con un grande intervento nega agli ospiti l'1-1. Nella ripresa, i rossoblù ricominciano dal tentativo di Bernardeschi per poi andare a segno con Pobega: la marcatura viene però invalidata per fuorigioco dell'ex Juve al momento dell'assist. Non passa molto che il Bologna conquista un calcio di rigore trasformato da Bernardeschi che pareggia i conti al 66'. Poi, è ancora l'ex bianconero a prendersi la scena, ribaltando il vantaggio dei padroni di casa al 74' grazie al sinistro vincente su assist di Cambiaghi. Al triplice fischio fa festa il Bologna.

Lione in testa, bene il Nottingham di Douglas Luiz

Fra gli altri risultati di giornata, il Lione di Paulo Fonseca supera per 2-1 il Go Ahead Eagles e si accomoda in vetta a pari punti con il Midtjylland, che batte a sua volta il Genk per 1-0 e Aston Villa di Unai Emery, che esce vincitore dalla trasferta di Basilea con il finale di 2-1. Segue in classifica il Betis Siviglia, che sconfigge la Dinamo Zagabria per 3-1. Successi anche per Friburgo e Ferencvaros, che superano rispettivamente Salisburgo Rangers per 2-1 e 1-0. Così Braga e Porto, che hanno la meglio su Nizza e Malmo grazie al finale di 1-0 e 2-1. Secondo successo consecutivo per il Nottingham Forest di Douglas Luiz - l’ex Juve è partito dal 1’ minuto - che batte l’Utrecht per 2-1. Questi tutti gli altri esiti della 6ª giornata: Stoccarda-Maccabi Tel Aviv 4-1; Young Boys-Lilla 1-0; Sturm Graz-Stella Rossa 0-1; Ludogorets-Paok Salonicco 3-3; Steaua Bucarest-Feyenoord 4-3; Brann-Fenerbahce 0-4; Panathinaikos-Viktoria Plzen 0-0.