Italiano: "Una delle partite più belle da quando sono a Bologna". Sulla Juve, Lucumí e Immobile...

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria in rimonta del Bologna contro il Celta Vigo firmata dalla doppietta di Bernardeschi. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, soprattutto dopo lo svantaggio. Ribaltare questa squadra e non concedere niente...è una delle partite migliori da quando sono a Bologna per personalità, maturità. Loro arrivavano da una vittoria contro il Real Madrid. I ragazzi hanno fatto una grande partita, anche per l'emergenza che avevamo. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola. Dagli esterni è giusto pretendere qualcosa in più in termini di goal e concretezza, non può farlo solo Orsolini. Abbiamo le qualità per farlo anche con gli altri e Bernardeschi ha disputato una grande partite. Finalmente è concreto e ha inciso: sono felice".