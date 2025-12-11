Italiano: "Una delle partite più belle da quando sono a Bologna". Sulla Juve, Lucumí e Immobile...

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria in rimonta del Bologna contro il Celta Vigo firmata dalla doppietta di Bernardeschi. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, soprattutto dopo lo svantaggio. Ribaltare questa squadra e non concedere niente...è una delle partite migliori da quando sono a Bologna per personalità, maturità. Loro arrivavano da una vittoria contro il Real Madrid. I ragazzi hanno fatto una grande partita, anche per l'emergenza che avevamo. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola. Dagli esterni è giusto pretendere qualcosa in più in termini di goal e concretezza, non può farlo solo Orsolini. Abbiamo le qualità per farlo anche con gli altri e Bernardeschi ha disputato una grande partite. Finalmente è concreto e ha inciso: sono felice".
Le parole di Italiano
"Il tiro da fuori oggi era difficile. Loro consentivano solo di avvolgere o entrare nei corridoi. Ci abbiamo provato con Moro e Pobega. Temevamo il Celta: abbiamo fatto una partita bellissima. Sono contento anche per la classifica, che diventa davvero bella. In alcuni momenti della stagione possono accadere queste disattenzioni che paghi caro. In questo momento subiamo goal al minimo errore: oggi avremmo potuto essere molto più attenti. Possiamo cercare di lavorare su tutti i goal, ma ci sono anche gli avversari. Dobbiamo avere più attenzione: paghiamo qualsiasi errore e dobbiamo stare molto più attenti. Cambiaghi è entrato benissimo, a differenza di altre partite. Non è facile entrare e incidere, invece oggi lo ha fatto. Non devono stare solo larghi, devono riempire l'area e oggi Bernardeschi lo ha fatto. Cambiaghi ha i goal e li deve tirare fuori. Anche Rowe poteva segnare: dobbiamo cercare di ottimizzare". Domenica sera ci sarà la Juventus: "Lucumì? Stiamo cercando di preservarlo. Mi auguro ci sia con la Juventus, ma continua ad avere problemi al tendine. Immobile torna a disposizione".