Pagelle Celtic-Roma: Soulé costruisce, Ferguson da centravanti puro

Mancini 7 Stacco che vale il vantaggio, pazienza se non c'è il suo nome nel tabellino. Si concede la solita libertà lì davanti, sbagliando poco dietro.

Ndicka 6.5 Soffoca la partita di Maeda giocando sempre in anticipo e togliendo ogni tentativo di verticalità agli scozzesi. Iheanacho lo impegna nella ripresa.

Hermoso 6 Punito col rigore per una trattenuta leggera, non sempre lucido nelle scelte nel secondo tempo.

Ziolkowski (35' st) ng

Celik 7 Da quel lato disinnesca Tounekti e si propone con costanza e velocità. È così che firma l'assist per il raddoppio.

El Aynaoui 6.5 Sempre prezioso nell'offrire una linea di passaggio, ben posizionato in impostazione.

Pisilli 6 Entra tardi in temperatura rispetto ai compagni, bene comunque nell'accompagnare l'azione.

Angelino (40' st) ng

Rensch 6.5 Trova subito un buon ritmo, attacca lo spazio, porta palla con scioltezza e conferma di avere una buona gamba.

Soulé 7 Costruisce in tutti e tre i gol: sua la parabola da corner per il vantaggio, suo il corridoio che manda Celik al cross del raddoppio e poi assist per Ferguson.

Bailey (24' st) 6.5 Prende subito campo, un bel gol annullato per fuorigioco millimetrico.

El Shaarawy 6 Fa girare tante volte il destro, sempre fuori misura. Bene nel feeling con Rensch, distratto in copertura nel secondo tempo.

Pellegrini (24' st) 6 Buona la gestione del finale per abbassare il ritmo gara.

Ferguson 7.5 Finalmente una prova da centravanti puro. Sgomita, offre un appoggio e, soprattutto, fa gol. Palo più doppietta: attacco alla porta e poi stop e tiro fulmineo.

Dybala (24' st) 6 Trova spazio per inventare.

All. Gasperini 7 La Roma mostra i muscoli in Scozia con una gara tra le più "Gasperiane". Pratica risolta nel primo tempo e classifica generale che ora sorride.

Arbitro Kovács 5 Si fa ingannare da Engels e di conseguenza concede il rigore per una trattenuta apparsa leggerissima. Lettura sbagliata.