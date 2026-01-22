BOLOGNA - Vincere e blindare la qualificazione ai playoff di Europa League. È questo l'obiettivo del Bologna che alle ore 18.45 ospita allo stadio Renato Dall'Ara il Celtic Glasgow nel settimo turno della fase campionato. Momento complicato per i rossoblù che dopo un ottimo avvio hanno tirato il freno a mano: una sola vittoria, quella nel recupero della 16ª giornata al Bentegodi contro l'Hellas Verona (2-3), nelle ultime nove gare di campionato. In coppa, invece, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme 11 punti. Dopo il ko all'esordio a Birmingham contro l'Aston Villa (1-0), gli emiliani hanno pareggiato in casa contro Friburgo (1-1) e Brann (0-0) e hanno battuto Steaua Bucarest (2-1) e Celta Vigo (2-1) in trasferta e Salisburgo (4-1) tra le mura amiche. Gli scozzesi, invece, di punti in cascina ne hanno messi appena sette e occupano attualmente il 24° posto in classifica, l'ultimo utile per garantirsi almeno gli spareggi. A due gare dalle fine, dunque, ecco che un minimo passo falso può essere letale.