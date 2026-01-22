Tuttosport.com
Bologna-Celtic: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League

I rossoblù di Vincenzo Italiano ospitano gli scozzesi nel settimo turno della fase campionato: con una vittoria blinderebbero almeno i playoff
3 min

BOLOGNA - Vincere e blindare la qualificazione ai playoff di Europa League. È questo l'obiettivo del Bologna che alle ore 18.45 ospita allo stadio Renato Dall'Ara il Celtic Glasgow nel settimo turno della fase campionato. Momento complicato per i rossoblù che dopo un ottimo avvio hanno tirato il freno a mano: una sola vittoria, quella nel recupero della 16ª giornata al Bentegodi contro l'Hellas Verona (2-3), nelle ultime nove gare di campionato. In coppa, invece, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme 11 punti. Dopo il ko all'esordio a Birmingham contro l'Aston Villa (1-0), gli emiliani hanno pareggiato in casa contro Friburgo (1-1) e Brann (0-0) e hanno battuto Steaua Bucarest (2-1) e Celta Vigo (2-1) in trasferta e Salisburgo (4-1) tra le mura amiche. Gli scozzesi, invece, di punti in cascina ne hanno messi appena sette e occupano attualmente il 24° posto in classifica, l'ultimo utile per garantirsi almeno gli spareggi. A due gare dalle fine, dunque, ecco che un minimo passo falso può essere letale. 

SEGUI BOLOGNA-CELTIC IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO 

Bologna-Celtic: diretta tv e streaming

Bologna-Celtic, gara valida per il settimo turno della fase campionato dell'Europa League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Renato Dall'Ara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le formazioni ufficiali di Bologna-Celtic

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson, Pogeba; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Lykogiannis, Holm, Miranda, Orsolini, Cambiaghi, Castro, Castaldo, Lai, Odgaard

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Yang Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. Allenatore: O'Neill. 

A disposizione: Doohan, Sinisalo, Nygren, Murray, Ralston, Saracchi, Bernardo, Dargie, Forrest, McCowan, Balikwisha, Iheanacho. 

ARBITRO: Fotias (Grecia). ASSISTENTI: Meintanas-Papadakis (Grecia). IV UFFICIALE: Tsaalidis. VAR: Evangelou (Grecia). ASS. VAR: Van Driessche (Belgio). 

