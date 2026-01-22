Bologna, rimonta e rimpianti con il Celtic. En-Nesyri out, il Fenerbahce cede all'Aston Villa

En-Nesyri non c'è, il Fenerbahce si arrende all'Aston Villa
Comanda la classifica di Europa League l'Aston Villa che si impone anche in Turchia per 1-0 sul Fenerbahce. Un match sotto gli occhi del ds della Juventus Ottolini, in missione in Turchia per assicurarsi le prestazioni del grande assente della gara, En Nesyri. Iniziale fase di studio che si chiude al 25' col vantaggio inglese: è Sancho di testa al minuto 25 a portare avanti la formazione di Emery. Accusano il colpo i turchi con i Villains che sfiorano in due occasioni il raddoppio. Nel secondo tempo lo spartito non cambia con Skriniar ed Ederson a salvare il Fener dai tentativi dell'Aston Villa. Tedesco sceglie Talisca dalla panchina e il brasiliano sfiora subito il pari, ma i gialloblu non riescono a trovarrlo e si giocheranno il tutto per tutto nell'ultima a Bucarest.
Lione in vetta, pari tra Plzen e Porto
In vetta in compagnia dell'Aston Villa e con un piede agli ottavi anche il Lione di Paulo Fonseca che passa per 1-0 sul campo dello Young Boys firmato dall'ex Roma Maitland-Niles. Dietro il duo di testa c'è il Friburgo che di misura piega il Maccabi Tel Aviv, gol di Matanovic nel finale. Poco più dietro la sorpresa Midtjylland, beffato allo scadere dal Brann sul 3-3 nonostante la doppietta dell'ex Sassuolo e Bologna Erlic. Un passo indietro il Betis che si ferma a quota 14 cedendo per 2-0 a Salonicco sul campo del Paok, rilanciatosi verso la possibile qualificazione diretta agli ottavi. Sfiora il colpaccio della serata il Viktoria Plzen, ma il Porto di Farioli riesce a salvarsi allo scadere con Gul nonostante la superiorità numerica per l'intera ripresa (rosso per Vydra e successivo rigore fallito da Samu). Sogna la qualificazione diretta agli ottavi la Stella Rossa di Stankovic che si prende i tre punti sul campo del Malmo già eliminato dalla competizione. Chiude il quadro il Feyenoord che resta appeso ad una flebile speranza di entrare nella zona playoff con il 3-0 sullo Sturm Graz.