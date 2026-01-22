Bologna, rimonta e rimpianti con il Celtic. En-Nesyri out, il Fenerbahce cede all'Aston Villa

En-Nesyri non c'è, il Fenerbahce si arrende all'Aston Villa

Occasione sciupata per ilche pur giocando per oltre un'ora in superiorità numerica non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il. Al 5' errore clamoroso diche regala il pallone ain area di rigore, assist perche a porta vuota sblocca il match. I padroni di casa provano a reagire, soprattutto con, ma non riuscendo a creare veri pericoli dalle parti di. Alla mezz'ora l'autore del vantaggio scozzese commette una doppia ingenuità e nel giro di pochi minuti riceve due gialli che lasciano ilin inferiorità numerica, eppure prima dell'intervallo arriva il raddoppio conche realizza sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa i rossoblù si riversano in avanti e colpiscono subito una traversa con. Al 57'dimezza lo svantaggio e ilritrova coraggio, così al 72' arriva il pari grazie ad un sinistro dal limite diche si infila sotto la traversa. Ci prova con tutte le forze la formazione dia ribaltare il risultato, ma al triplice fischio è parità: felsinei sicuri dei playoff, ma chiamati a giocarsi un posto tra i G8 nell'ultimo turno, ilsi giocherà la possibilità di restare innei 90' finali della League Phase contro

Comanda la classifica di Europa League l'Aston Villa che si impone anche in Turchia per 1-0 sul Fenerbahce. Un match sotto gli occhi del ds della Juventus Ottolini, in missione in Turchia per assicurarsi le prestazioni del grande assente della gara, En Nesyri. Iniziale fase di studio che si chiude al 25' col vantaggio inglese: è Sancho di testa al minuto 25 a portare avanti la formazione di Emery. Accusano il colpo i turchi con i Villains che sfiorano in due occasioni il raddoppio. Nel secondo tempo lo spartito non cambia con Skriniar ed Ederson a salvare il Fener dai tentativi dell'Aston Villa. Tedesco sceglie Talisca dalla panchina e il brasiliano sfiora subito il pari, ma i gialloblu non riescono a trovarrlo e si giocheranno il tutto per tutto nell'ultima a Bucarest.